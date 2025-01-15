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  4. Осака и Бенчич выиграли свои матчи на Аus Open и далее сыграют между собой
Australian Open
15 января 2025, 11:31 |
67
0

Осака и Бенчич выиграли свои матчи на Аus Open и далее сыграют между собой

Наоми одолела Каролину Мухову, а Белинда прошла Сюзан Ламенс

15 января 2025, 11:31 |
67
0
Осака и Бенчич выиграли свои матчи на Аus Open и далее сыграют между собой
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

15 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжаются матчи 2-го раунда.

Двухкратная чемпионка на кортах Мельбурна Наоми Осака (Япония, WTA 51) в трех сетах переиграла Каролину Мухова (Чехия, WTA 20).

Следующей соперницей Наоми будет олимпийская чемпионка 2020 Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 294), которая одолела Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 77).

Осака и Бенчич играли друг против друга четыре раза. Счет 3:1 в пользу Белинды. На старте австралийского мейджора Осака выбила Каролин Гарсию, а Бенчич справилась с Аленой Остапенко.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Каролина Мухова (Чехия) [20] – Наоми Осака (Япония) – 6:1, 1:6, 3:6

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 1:6, 6:7 (3:7)

Видеообзор матча Мухова – Осака

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Наоми Осака Белинда Бенчич Каролина Мухова Сюзан Ламенс Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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