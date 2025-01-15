Осака и Бенчич выиграли свои матчи на Аus Open и далее сыграют между собой
Наоми одолела Каролину Мухову, а Белинда прошла Сюзан Ламенс
15 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжаются матчи 2-го раунда.
Двухкратная чемпионка на кортах Мельбурна Наоми Осака (Япония, WTA 51) в трех сетах переиграла Каролину Мухова (Чехия, WTA 20).
Следующей соперницей Наоми будет олимпийская чемпионка 2020 Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 294), которая одолела Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 77).
Осака и Бенчич играли друг против друга четыре раза. Счет 3:1 в пользу Белинды. На старте австралийского мейджора Осака выбила Каролин Гарсию, а Бенчич справилась с Аленой Остапенко.
Australian Open 2025. 1/32 финала
Каролина Мухова (Чехия) [20] – Наоми Осака (Япония) – 6:1, 1:6, 3:6
Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 1:6, 6:7 (3:7)
Видеообзор матча Мухова – Осака
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Разбираемся, действительно ли 20-летний Гави может вскоре попрощаться с «игрой миллионов»
Сенсационный Ноттингем сделал ничью с лидером (1:1) и идет на 2-й позиции