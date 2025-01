Падение Алены продолжается. Бенчич переиграла Остапенко на старте Aus Open

Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 294) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде экс-4-я ракетка мира в двух сетах переиграла победительницу Ролан Гаррос 2017 и 16-ю сеяную Алену Остапенко (WTA 22) за 1 час и 32 минуты.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) – Алена Остапенко (Латвия) [16] – 6:3, 7:6 (8:6)

Это была третья встреча соперниц. Бенчич выиграла второе очное противостояние. В 2020 году швейцарка также одолела Остапенко на австралийском мейджоре, только во 2-м круге.

Белинда могла завершить поединок еще раньше, если бы в 10-м гейме второй партии на подаче реализовала бы один из 5 матчболов. А вот Остапенко могла оформить камбек, если бы на тай-брейке закрыла партию за собою со счета 6:4 (два сет-поинта).

Бенчич провела 7-й матч в новом сезоне. На ее счету 5 побед. В 2025 году Белинда вернулась в Тур. 23 апреля 2024 года родила девочку и снова начала играть уже спустя полгода, начав с выступлений на уровне ITF и WTA 125.

Остапенко в 2025 сыграла 4 встречи, у нее только одна победа – над Магдаленой Френх. Помимо Бенчич, Остапенко также уступила Марии Боузковой и Мэдисон Киз. В прошлом году Алена добралась до 1/16 финала австралийского мейджора и теперь она потеряет 440 очков, рискуя откатиться за пределы топ-30.

Следующей соперницей Бенчич будет нидерландка Сюзан Ламенс (WTA 77).

