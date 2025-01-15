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  4. Динамо Лобановского или Шахтер Луческу? Экс-игрок УПЛ сравнил эти команды
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 11:26 | Обновлено 15 января 2025, 11:27
211
2

Динамо Лобановского или Шахтер Луческу? Экс-игрок УПЛ сравнил эти команды

Игорь Шуховцев вспомнил матчи против сильнейших клубов чемпионата

15 января 2025, 11:26 | Обновлено 15 января 2025, 11:27
211
2
Динамо Лобановского или Шахтер Луческу? Экс-игрок УПЛ сравнил эти команды
ФК Шахтер. Мирча Луческу

Украинский тренер и бывший голкипер многих украинских клубов Игорь Шуховцев сравнил силу двух команд – киевского «Динамо» времен Валерия Лобановского и донецкого «Шахтера» под руководством Мирчи Луческу:

– Какая команда была лучше: «Динамо» Лобановского или «Шахтер» с Луческу?

– Это два разных континента. Киев – это была машина, которая могла тебя не заметить, был ли вообще пешеход или не было. Киев тебя сносил, а «Шахтер» Луческу в любом состоянии тебя обыгрывал. И там, и там шансов почти не было. Когда играл против «Шахтера», всегда пытался отличиться. Думал, может, все-таки заберут к себе, – рассказал Шуховцев.

Ранее сообщалось, что бывший футболист киевского «Динамо» покинул клуб, который играет в чемпионате Словакии.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу Валерий Лобановский Игорь Шуховцев
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР МАНАУС
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+1
MrStepanovM .
Динамо українське, а Шахтар бразильский... от на цьому можна закінчити порівняння
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+1
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