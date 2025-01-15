Динамо Лобановского или Шахтер Луческу? Экс-игрок УПЛ сравнил эти команды

Украинский тренер и бывший голкипер многих украинских клубов Игорь Шуховцев сравнил силу двух команд – киевского «Динамо» времен Валерия Лобановского и донецкого «Шахтера» под руководством Мирчи Луческу:

– Какая команда была лучше: «Динамо» Лобановского или «Шахтер» с Луческу?

– Это два разных континента. Киев – это была машина, которая могла тебя не заметить, был ли вообще пешеход или не было. Киев тебя сносил, а «Шахтер» Луческу в любом состоянии тебя обыгрывал. И там, и там шансов почти не было. Когда играл против «Шахтера», всегда пытался отличиться. Думал, может, все-таки заберут к себе, – рассказал Шуховцев.

Ранее сообщалось, что бывший футболист киевского «Динамо» покинул клуб, который играет в чемпионате Словакии.