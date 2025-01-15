Провел десять матчей. Экс-игрок киевского Динамо покинул словацкий клуб

Украинский футболист Вадим Мащенко покинул словацкий клуб «Гуменне», за который выступал последние полгода.

Об этом футболист объявил в социальных сетях: «Команда, спасибо вам за все. До встречи», – написал игрок.

Мащенко присоединился к «Гуменне» в июле прошлого года и сыграл за эту команду десять матчей, однако результативными действиями отличиться не сумел.

Ранее футболист выступал за киевское «Динамо U-21», одесский «Черноморец», «Йонава» (Литва), «Елгава» (Латвия) и «Карпаты Кросно» (Польша).

Сообщалось, что экс-футболист «Зари» перебрался в клуб из чемпионата Японии.