Провел десять матчей. Экс-игрок киевского Динамо покинул словацкий клуб
Вадим Мащенко объявил о своем решении в социальных сетях
Украинский футболист Вадим Мащенко покинул словацкий клуб «Гуменне», за который выступал последние полгода.
Об этом футболист объявил в социальных сетях: «Команда, спасибо вам за все. До встречи», – написал игрок.
Мащенко присоединился к «Гуменне» в июле прошлого года и сыграл за эту команду десять матчей, однако результативными действиями отличиться не сумел.
Ранее футболист выступал за киевское «Динамо U-21», одесский «Черноморец», «Йонава» (Литва), «Елгава» (Латвия) и «Карпаты Кросно» (Польша).
Сообщалось, что экс-футболист «Зари» перебрался в клуб из чемпионата Японии.
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