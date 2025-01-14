ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Зари перешел в японскую Сересо Осаку

Клуб японской Джей-лиги «Сересо Осака» объявил о подписании 29-летнего вингера бразильского клуба «Баия» Рафаэля Ратао, который известен в Украине по выступлениям в составе «Зари».

Ратао перебрался в Японию на правах аренды, рассчитанной до конца 2025 года.

В минувшем году Рафаэль Ратао отыграл 19 матчей в бразильской Серии А за «Баию», отличившись 1 голом и 2 ассистами.

На контракте в «Заре» бразилец был с 2018 по 2020 годы, после чего его продали в братиславский «Слован».

Интересно, что Ратао ранее уже играл в Японии. Вторую половину 2015 года форвард на правах аренды отыграл в Стране восходящего солнца за «Альбирекс Ниигата».