ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Зари перешел в японскую Сересо Осаку
Рафаэль Ратао продолжит карьеру в Стране восходящего солнца
Клуб японской Джей-лиги «Сересо Осака» объявил о подписании 29-летнего вингера бразильского клуба «Баия» Рафаэля Ратао, который известен в Украине по выступлениям в составе «Зари».
Ратао перебрался в Японию на правах аренды, рассчитанной до конца 2025 года.
В минувшем году Рафаэль Ратао отыграл 19 матчей в бразильской Серии А за «Баию», отличившись 1 голом и 2 ассистами.
На контракте в «Заре» бразилец был с 2018 по 2020 годы, после чего его продали в братиславский «Слован».
Интересно, что Ратао ранее уже играл в Японии. Вторую половину 2015 года форвард на правах аренды отыграл в Стране восходящего солнца за «Альбирекс Ниигата».
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