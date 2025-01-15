Шестой номер рейтинга АТР вылетел из Australian Open 2025
Каспер Рууд уступил Якубу Меншику во 2-м раунде австралийского мейджора
Шестая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
Во 2-м раунде норвежец в четырех сетах проиграл Якубу Меншику (Чехия, ATP48) за 2 часа и 47 минут.
Australian Open 2025. 1/32 финала
Каспер Рууд (Норвегия) [6] – Якуб Меншик (Чехия) – 2:6, 6:3, 1:6, 4:6
Это была первая встреча соперников.
У Рууда были проблемы еще в стартовой игре на АО-25. Тогда он в сложном пятисетовом поединке переиграл Хауме Муньяра.
Меншик впервые в карьере вышел в 3-й раунд на кортах Мельбурна и в третий раз на турнирах серии Grand Slam. Ранее он дважды доходил до этой стадии на US Open (2023, 2024).
19-летний Якуб одержал пятую победу над теннисистом из топ-10. В следующем раунде Aus Open Меншик сыграет против победителя противостояния Алехандро Давидович Фокина – Феликс Оже-Альяссим.
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