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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 11:59 |
1464
0

Экс-игрок УПЛ: «Ребров был неприятным, а Шевченко знал где спрятаться»

Игорь Шуховцев вспомнил футболистов, против которых было тяжело играть

15 января 2025, 11:59 |
1464
0
Экс-игрок УПЛ: «Ребров был неприятным, а Шевченко знал где спрятаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший вратарь многих украинских клубов Игорь Шуховцев рассказал о матчах против Андрея Шевченко и Сергея Реброва и объяснил, почему против них было тяжело играть:

Кто был сложнее для вратаря: Шевченко или Ребров?

— Ребрeха неприятным был. Сергей Станиславович мог с дальней дистанции исподтишка ударить в «девять». Все делал за счет индивидуальных качеств. А Шевченко был везучим. Он просто оказывался там, где надо. Ему и не нужно было сильно бить по мячу. В этом и была сложность. Знал Андрей Николаевич, где спрятаться, где открыться. Золотой мяч у него не зря, – рассказал Шуховцев.

Ранее бывший вратарь сравнил силу «Динамо» Лобановского и «Шахтера «Луческу».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрей Шевченко Сергей Ребров Игорь Шуховцев
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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