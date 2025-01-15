Экс-игрок УПЛ: «Ребров был неприятным, а Шевченко знал где спрятаться»

Бывший вратарь многих украинских клубов Игорь Шуховцев рассказал о матчах против Андрея Шевченко и Сергея Реброва и объяснил, почему против них было тяжело играть:

Кто был сложнее для вратаря: Шевченко или Ребров?

— Ребрeха неприятным был. Сергей Станиславович мог с дальней дистанции исподтишка ударить в «девять». Все делал за счет индивидуальных качеств. А Шевченко был везучим. Он просто оказывался там, где надо. Ему и не нужно было сильно бить по мячу. В этом и была сложность. Знал Андрей Николаевич, где спрятаться, где открыться. Золотой мяч у него не зря, – рассказал Шуховцев.

Ранее бывший вратарь сравнил силу «Динамо» Лобановского и «Шахтера «Луческу».