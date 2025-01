Эдегор обогнал Санчеса и Ляказетта по количеству ассистов в АПЛ

15 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на «Эмирейтс» прошла встреча между командами «Арсенал» и «Тоттенхэм». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «канониров».

В этом матче Мартин Эдегор отметился своим 26-м ассистом в рамках АПЛ и обогнал по этому показателю экс-игроков «Арсенала» Алексиса Санчеса и Александра Ляказетта, сравнявшись по ассистам с легендой «канониров» Фредриком Юнгбергом (26).

В этом розыгрыше АПЛ Мартин провел в английском чемпионате 13 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Martin Ødegaard has now provided more Premier League assists for Arsenal than Alexis Sanchez and Alexandre Lacazette.



He moves level with Freddie Ljungberg on 26. 🤝 pic.twitter.com/G30dLp86rf