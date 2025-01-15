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  4. Эдегор обогнал Санчеса и Ляказетта по количеству ассистов в АПЛ
Англия
15 января 2025, 23:59 |
134
0

Эдегор обогнал Санчеса и Ляказетта по количеству ассистов в АПЛ

В матче против «Тоттенхэма» лидер «канониров» отдал свой 26 ассист в Премьер-лиге

15 января 2025, 23:59 |
134
0
Эдегор обогнал Санчеса и Ляказетта по количеству ассистов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на «Эмирейтс» прошла встреча между командами «Арсенал» и «Тоттенхэм». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «канониров».

В этом матче Мартин Эдегор отметился своим 26-м ассистом в рамках АПЛ и обогнал по этому показателю экс-игроков «Арсенала» Алексиса Санчеса и Александра Ляказетта, сравнявшись по ассистам с легендой «канониров» Фредриком Юнгбергом (26).

В этом розыгрыше АПЛ Мартин провел в английском чемпионате 13 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Арсенал Лондон Тоттенхэм Мартин Эдегор Арсенал - Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Ляказетт Алексис Санчес
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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