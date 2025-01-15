Шахтер за девять минут дважды забил Лудогорцу

15 января в Турции донецкий «Шахтер» проводит товарищескую игру против «Лудогорца».

На 17-й минуте Георгий Судаков выполнил подачу с углового на Кевина Келси, который сбросил мяч на Марлона. Бразильский полузащитник мощным ударом отправил мяч в сетку ворот, открыв счет в матче.

На 26-й минуте Кевин Келси отличился сам, став автором второго гола. Атаку снова начал Судаков, который нашел в штрафной площадке Педриньо. Тот элегантным касанием отдал передачу на Келси, который реализовал момент.

Команда побеждает со счетом 2:0 в первом тайме.

В этот же день «Шахтер» уже провел одну товарищескую игру. Соперником украинского клуба был болгарский ЦСКА София. В том матче «горняки» одержали минимальную победу со счетом 1:0.