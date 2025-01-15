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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 16:43 | Обновлено 15 января 2025, 17:34
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0

Шахтер за девять минут дважды забил Лудогорцу

В Турции команда проводит тренировочный сбор

15 января 2025, 16:43 | Обновлено 15 января 2025, 17:34
750
0
Шахтер за девять минут дважды забил Лудогорцу
ФК Шахтер

15 января в Турции донецкий «Шахтер» проводит товарищескую игру против «Лудогорца».

На 17-й минуте Георгий Судаков выполнил подачу с углового на Кевина Келси, который сбросил мяч на Марлона. Бразильский полузащитник мощным ударом отправил мяч в сетку ворот, открыв счет в матче.

На 26-й минуте Кевин Келси отличился сам, став автором второго гола. Атаку снова начал Судаков, который нашел в штрафной площадке Педриньо. Тот элегантным касанием отдал передачу на Келси, который реализовал момент.

Команда побеждает со счетом 2:0 в первом тайме.

В этот же день «Шахтер» уже провел одну товарищескую игру. Соперником украинского клуба был болгарский ЦСКА София. В том матче «горняки» одержали минимальную победу со счетом 1:0.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Кевин Келси учебно-тренировочные сборы Лудогорец Шахтер - Лудогорец
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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