Шахтер за девять минут дважды забил Лудогорцу
В Турции команда проводит тренировочный сбор
15 января в Турции донецкий «Шахтер» проводит товарищескую игру против «Лудогорца».
На 17-й минуте Георгий Судаков выполнил подачу с углового на Кевина Келси, который сбросил мяч на Марлона. Бразильский полузащитник мощным ударом отправил мяч в сетку ворот, открыв счет в матче.
На 26-й минуте Кевин Келси отличился сам, став автором второго гола. Атаку снова начал Судаков, который нашел в штрафной площадке Педриньо. Тот элегантным касанием отдал передачу на Келси, который реализовал момент.
Команда побеждает со счетом 2:0 в первом тайме.
В этот же день «Шахтер» уже провел одну товарищескую игру. Соперником украинского клуба был болгарский ЦСКА София. В том матче «горняки» одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Паула Бадоса переиграла Талию Гибсон в двух сетах
Мадридцы проиграли в Суперкубке Испании «Барселоне» со счетом 2:5