ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Валерия Гусева впечатляет
Жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Валерия Гусева, удивила выбором хобби.
Красавица очень любит бокс, чем и поделилась со своей аудиторией в Instagram, которая насчитывает 141 тысячу фолловеров.
«Оставайся сильной, оставайся сфокусированной, оставайся неудержимой», – написала Валерия, прикрепив несколько фото с ринга.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В сторис девушка более подробно рассказала про своё увлечение боксом:
«Люблю разнообразие в спорте, потому что это не только про физическую форму, но и про поиск новых вызовов и границ своих возможностей.
Каждая тренировка – это шаг на пути сильнейшей версии себя», – заключила жена Олега Гусева.
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