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23 января 2025, 09:56 | Обновлено 23 января 2025, 09:59
1582
1

ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы

Валерия Гусева впечатляет

23 января 2025, 09:56 | Обновлено 23 января 2025, 09:59
1582
1
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Instagram. Валерия Гусева

Жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Валерия Гусева, удивила выбором хобби.

Красавица очень любит бокс, чем и поделилась со своей аудиторией в Instagram, которая насчитывает 141 тысячу фолловеров.

«Оставайся сильной, оставайся сфокусированной, оставайся неудержимой», – написала Валерия, прикрепив несколько фото с ринга.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В сторис девушка более подробно рассказала про своё увлечение боксом:

«Люблю разнообразие в спорте, потому что это не только про физическую форму, но и про поиск новых вызовов и границ своих возможностей.

Каждая тренировка – это шаг на пути сильнейшей версии себя», – заключила жена Олега Гусева.

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фото lifestyle Олег Гусев Динамо Киев
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Henriklarsson11
щось мені здається що основа її тренування це позування для інстаграму в рожевих перчатках
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