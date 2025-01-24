Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру по силам победить Боруссию Дормунд»

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua проанализировал шансы «горняков» на матч 8-го тура Лиги чемпионов, где украхнцы встретятся с дормундской «Боруссией».

«Я согласен с тем, что «Боруссия» не очень хороша. Также Нури Шахина отправили в отставку. Есть вариант зацепиться в поединке с дортмундцами и добиться хорошего результата. Но, с другой стороны, мы знаем, какая поддержка фанатов в Дортмунде.

И теперь у «Боруссии» будет новый тренер. А в этот период, когда происходит смена тренера, команда где-то шокирована. Поэтому, я думаю, «Боруссия» будет слишком мотивированной. Возможен всплеск эмоций в их игре.

Наверное, хорошо было бы, если бы Шахин остался на матч с «Шахтером». А с новым тренером команда может перезагрузиться, и мы можем попасть под горячую руку».

Донецкий «Шахтер» одержал уверенную победу над французским «Брестом».

