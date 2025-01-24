Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру по силам победить Боруссию Дормунд»
Лига Европы
24 января 2025, 05:09 |
104
1

Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру по силам победить Боруссию Дормунд»

Команда все еще имеет шансы на плей-офф

24 января 2025, 05:09 |
104
1
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру по силам победить Боруссию Дормунд»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua проанализировал шансы «горняков» на матч 8-го тура Лиги чемпионов, где украхнцы встретятся с дормундской «Боруссией».

«Я согласен с тем, что «Боруссия» не очень хороша. Также Нури Шахина отправили в отставку. Есть вариант зацепиться в поединке с дортмундцами и добиться хорошего результата. Но, с другой стороны, мы знаем, какая поддержка фанатов в Дортмунде.

И теперь у «Боруссии» будет новый тренер. А в этот период, когда происходит смена тренера, команда где-то шокирована. Поэтому, я думаю, «Боруссия» будет слишком мотивированной. Возможен всплеск эмоций в их игре.

Наверное, хорошо было бы, если бы Шахин остался на матч с «Шахтером». А с новым тренером команда может перезагрузиться, и мы можем попасть под горячую руку».

Донецкий «Шахтер» одержал уверенную победу над французским «Брестом».

По теме:
Андрей ВОРОБЕЙ: «В игре с Брестом Кевин был очень хорошим»
Ковач готов возглавить «Боруссию» Дортмунд, но на своих условиях
ФОТО. Бывшая жена Пятова в коротком платье ищет мужа. «А вы смелый!»
Андрей Воробей Шахтер Донецк Лига чемпионов инсайд Шахтер - Брест Боруссия Дортмунд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим
Футбол | 24 января 2025, 04:51 0
ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим
ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим

Теперь всё окончательно прояснилось

Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Футбол | 23 января 2025, 18:55 307
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом

Георгий Бущан, скорее всего, перейдет в «Аль-Шабаб»

Без крови не обошлось. Рома с Довбиком уступила АЗ
Футбол | 23.01.2025, 21:53
Без крови не обошлось. Рома с Довбиком уступила АЗ
Без крови не обошлось. Рома с Довбиком уступила АЗ
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Бокс | 23.01.2025, 09:00
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Хоккей | 23.01.2025, 05:50
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
McLay
''І тут Остапа понесло''!😁
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
22.01.2025, 07:48 13
Бокс
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
22.01.2025, 04:35 41
Теннис
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
22.01.2025, 19:25 7
Хоккей
Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу
Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу
22.01.2025, 06:30
Хоккей
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
22.01.2025, 06:23 1
Футбол
Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
22.01.2025, 09:46 1
Футбол
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем