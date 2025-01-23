Андрей ВОРОБЕЙ: «Динамо и Шахтер сыграли в еврокубках очень хорошие матчи»

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua проанализировал результаты украинских команд в еврокубках, а именно победу дончан над «Брестом» (2:0) и ничью «Динамо» с «Галатасараем» (3:3).

– Андрей, как оцените победный матч «Шахтера» с «Брестом» в Лиге чемпионов? Довольны ли вы игрой и результатом?

– Конечно, доволен результатом. До этого в этой части года, в январе, нам не доводилось играть. И это одна из первых таких игр, которая, я считаю, получилась удачной. Самое главное, что результат удачный. В принципе понравилась игра первого тайма, пока физические кондиции нам позволяли играть. Первый тайм у «Шахтера» был близкий к идеальной игре. Хорошая игра у дончан получилась в первом тайме. Во второй половине поединка, конечно, немножко подсели физически. Также Эгиналду травмировался. Эти все моменты повлияли на второй тайм. И «Брест» пошел вперед, так как ему надо было отыгрываться. Конечно, было тяжеловато. Но, самое главное, что выстояли и добились хорошего результата.

– Гол Кевина как оцените?

– Из мелочей в этой голевой атаке все и срослось. Во-первых, был неудачный прием мяча в исполнении капитана «Бреста». Во-вторых, мы помним, что в том году «Шахтер» не мог отбирать мячи. Но первый тайм показал, что мы можем идти в отбор и прессинговать. Плюс в том, что Кевин не остановился, а пошел в отбор, где-то в жесткий отбор. Он вырвал мяч и на всей своей скорости убежал и забил гол. Это очень большой плюс при отборе мяча. Он запрессинговал соперника, отобрал мяч и отличился голом. Также Эгиналду ему помог, очень грамотно оттеснив защитника, который мог где-то помешать Кевину. В этом эпизоде Эгиналду сработал на команду и помог своему партнеру забить.

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– А реализованный пенальти Судакова как оцените? Рисковал Георгий, выполняя паненку.

– Послушайте, Судаков забил этот пенальти. Если бы он не забил, тогда был бы повод поговорить. А так он забил. Победителей не судят.

– Не напомнило вам это паненку Милевского на чемпионате мира-2006, где и вы играли за сборную Украины?

– Это было не особо как в исполнении Милевского. Милевский был одним из первых, кто бил паненкой, и он где-то посередине ударил. Милевский, пробивая свой пенальти, развел вратаря, и он упал. А Георгий ударил где-то в сторону. Но скажу так: Судаков забил, и молодец. Хорошие нервные клетки у Судакова. Он забил и это самое главное. Повторюсь, что победителей не судят. Если бы он не забил, тогда был бы повод об этом поговорить.

– Марлон Гомес пяткой мог забить и Педриньо неплохо пробивал. Были моменты еще для голов у «Шахтера»?

– Моменты были. Первый тайм был очень хороший в исполнении «Шахтера». Моментов было предостаточно. Результат первого тайма по делу. Во второй половине встречи где-то дончане остановились. Честно говоря, у меня в душе была боязнь, потому что футболисты «Шахтера» опять начали низко садиться и потеряли нить своей игры. И было непонятно: это происходит от усталости или от того, что результат на табло был такой. «Шахтер» отдал преимущество «Бресту». Как итог, французы были близки к забитому мячу. Но, слава Богу, у нас Ризнык в воротах. Выстояли и не пропустили.

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– Ризнык действительно очень много отбивал?

– Да, Ризнык парировал удары. Но моменты у «Бреста» были после наших ошибок. А так в принципе французы особо ничем не запомнились по первому тайму. Во второй половине встречи у них были моменты, но наш вратарь идеально отыграл в рамке.

– Ризнык в принципе эту Лигу чемпионов отлично играет. Практически во всех поединках он показывает идеальную игру?

- Ризнык набрал очень хорошую форму. Он в том году демонстрировал такую игру. И в этом году он продолжает делать то же самое. Эта стабильность радует. Если бы еще убрать ошибки наших защитников, вообще было бы все идеально. Если игра в обороне будет идеальной, то впереди, я думаю, «Шахтер» что-то забьет. Исходя из этого будут приходить результаты команды на внутренней и европейской аренах. Это очень хорошо, что в воротах играет голкипер, который демонстрирует надежность и уверенность.

– Кого еще можно выделить в составе «Шахтера»?

– Я бы выделил Кевина, который хорошую игру провел. Кроме гола, он в первом тайме создал очень много моментов. А эти диагональные переводы мяча с правого фланга на левый и наоборот действовали в игре. Это врасплох заставало наших соперников. Они не успевали перестроиться. Кевин первый тайм, первые 45 минут отпахал. Он выполнил много беговой и скоростной работы, когда он убегал и угрожал воротам соперника. Его бы я выделил. Также хочу выделить Эгиналду, как нападающего. Он хорошо цеплялся за мячи, работал корпусом и убегал. Да, у него был хороший момент, когда он не забил. Но я бы его выделил, потому что он грамотно открывался. Жалко, что бразилец получил травму. Видно, что Траоре, который вышел на замену, в нехорошей форме и он очень тяжелый. Это настораживает в преддверии будущих матчей не только с «Боруссией». Через месяц уже УПЛ будет стартовать. А у нас по сути остался один нападающий в лице Траоре, который сейчас не в очень хорошей форме. Так получилось, что Келси и Сикана продали, а основной нападающий Эгиналду, на которого рассчитывал тренерский штаб, травмировался.

– «Шахтер» занимает 27 место с 7 очками в турнирной таблице Лиги чемпионов. Теперь у дончан будет матч с «Боруссией», которая три матча кряду проиграла и пропустила 8 мячей.

– Я согласен с тем, что «Боруссия» находится не в очень хорошей форме. Также Нури Шахина отправили в отставку. Есть вариант зацепиться в поединке с дортмундцами и добиться хорошего результата. Но, с другой стороны, мы знаем, какая поддержка фанатов в Дортмунде. И теперь же у «Боруссии» будет новый тренер. А в этот период, когда происходит смена тренера, команда где-то шокирована. Поэтому, я думаю, «Боруссия» будет чересчур мотивирована. Может быть всплеск эмоций в их игре. Наверное, хорошо было бы, если бы Шахин остался на матч с «Шахтером». А с новым тренером команда может перезагрузиться, и мы можем попасть под горячую руку.

– А как оцените ничью «Динамо» в матче с «Галатасараем» (3:3)?

– «Динамо» тоже удивило. Честно говоря, после того, как счет стал 2:0 в пользу турецкой команды, я подумал: «Ну, как всегда. «Динамо» в своем репертуаре». Но первый гол Ваната, конечно, многое решил. После этого забитого мяча появились какие-то надежды. А потом на поле вышел «старичок» Ярмоленко! Да, у Андрея где-то движение не то, но видно, что голевое чутье у него есть. Он своим примером и своим выходом на поле как-то взбодрил команду. Как итог, Ярмоленко забил два мяча. Я считаю, что «Динамо» и «Шахтер», как для этой поры времени, сыграли в еврокубках очень хорошие матчи. У «Шахтера» вообще первый тайм хороший получился. А у «Динамо» в принципе где-то не получалось, но, можно сказать, что они вели игру с первых минут. У них и преимущество было хорошее во владении мячом. Хотя, да, дело до ударов не часто доходило. Но киевляне владели мячом и диктовали свои условия. Да, что-то не получалось, проигрывали по ходу матча, но на характере вырвали ничью и где-то свой имидж подняли.

– Ярмоленко после этого дубля будут в сборную Украины вызывать?

– Это уже дело тренерского штаба сборной. Они уже будут решать, кого вызывать на позицию, на которой играет Ярмоленко. Я не знаю, потянет он или не потянет. Но то, что Ярмоленко вышел на замену и забил два мяча говорит о том, что для «Динамо» он большую роль играет. Также на Андрея смотрит молодежь и равняется на него. Ярмоленко, как «старичок», как «дедушка», за собой тянет коллектив.

– Многие боялись, что матчи будут в январе, а украинские команды уже забили 5 мячей. Это почти 50 процентов из всего забитого «Шахтером» и «Динамо» в этой еврокубковой кампании.

– Даже шесть. (смеется) Гол Зубкова не засчитали. Такое количество забитых мячей – это хорошо. Честно говоря, я опасался за результат и за игру. Ранее в январе в еврокубках команды УПЛ не играли. А эти поединки показали, что мы неплохо можем в январе играть. В основном в такое время наши команды на сборах. А товарищеские матчи являются тренировочными и это не тот уровень. А в этом году сыграли на официальном уровне в Лиге чемпионов и Лиге Европы.