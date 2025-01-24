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24 января 2025, 00:55 |
140
0

ВИДЕО. Милота дня. Звезда Барселоны вручил награду своей дочери

Рафинья завоевывает сердца

24 января 2025, 00:55 |
140
0
ВИДЕО. Милота дня. Звезда Барселоны вручил награду своей дочери
Instagram. Семья Рафиньи

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья стал героем рубрики «Милота дня».

На неделе №11 «сине-гранатовых» оформил дубль в ворота «Бенфики» в матче 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а его гол на последних секундах поединка став одним из самых эмоциональных моментов в истории турнира.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бразилец стал лучшим футболистом матча по версии УЕФА.

После матча Рафинья вернулся домой к жене и дочери, очень мило вручив приз своей самой любимой девочке – реакция малышки умиляет.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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