24 января, в рамках полуфинала Aus Open свою встречу проведут Новак Джокович (Сербия, ATP 7) и Александр Зверев (Германия, ATP 2). Матч состоится в 05:30 по киевскому времени.

Новак Джокович

Перед началом этого мейджора Джокович входил в число фаворитов, хотя это выглядело больше, как дань прошлым заслугам серба. До четвертого круга Ноле дошел без проблем, даже крепкие чехи Махач и Лехечка не стали сложными соперниками.

Главное испытание было в четвертьфинале, Новак считался небольшим андердогом в битве с Алькарасом, отдал первый сет, выигрывая 2:0, но упорно боролся и все-таки сумел своим напором и уверенностью обыграть младшего на 16 лет испанца – 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Такой успех должен явно прибавить уверенности титулованному спортсмену, после такого матча 25-й шлем в 2025-м году превращается в реальную цель.

Сербу 37 лет, многие считали, что он физически не выдержит темп Алькараса, но игроки показали немалое количество затяжных и красивых розыгрышей. Джоковича точно рано списывать со счетов, мастерство и опыт на месте, да и выносливость не подводит на этом турнире.

Если дальше анализировать показательный матч против Алькараса, Новак серьезно проиграл по виннерсам – 31:50, зато допускал меньше невынужденных ошибок, а еще выиграл 67% розыгрышей на приеме со второй подачи соперника. Иными словами, Джокович сполна использовал свои сильные качества.

После такого яркого четвертьфинала, шансы на 11-й шлем австралийский шлем у серба явно выросли. Перерыв между матчами солидный, до полуфинала есть время для восстановления.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Александр Зверев

Известный немецкий теннисист уверенно добрался до полуфинала первого мейджора в сезоне. Для победы в пяти матчах Звереву понадобилось чуть больше 12 часов, после одной встреч журналист даже пошутил, не спешит ли спортсмен на свидание со своей девушкой, раз так быстро играет.

Первых три встречи на турнире теннисист выиграл в трех сетах, а Умбера и Пола одолел в четырех партиях. Самым затяжным, получился матч против американца Томи Пола – 7:6, 7:6, 2:6, 6:1, соперники провели на корте 3 часа и 32 минуты.

Для Зверева это третий финал Aus Open, дальше он не заходил, также н счету немца два проигранных финала мейджоров, он никогда не побеждал на турнирах большого шлема. Большим козырем теннисиста является его подача, в последнем матче он в среднем подавал со скоростью 207 км в час.

Зверев умеет бомбардировать соперников своими мощными ударами, теннисист нередко на этом турнире проигрывал по виннерам, пытаясь играть надежно, он скорее заставит ошибиться соперника или дождется невынужденной ошибки. Цель выиграть хотя бы один шлем наверняка давит на спортсмена, хотя ему 27 лет, это еще точно не закат карьеры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Личные встречи

Счет очных противостояний 8:4 в пользу Джоковича, последний раз теннисисты пересекались в 2023-м году, в полуфинале турнира Цинциннати, тогда серб выиграл – 7:6, 7:5. На мейджорах теннисисты играли трижды, во всех случаях Зверев уступал.

Прогноз

В этой паре Джокович небольшой фаворит, хотя если бы эта встреча произошла до матча с упомянутым испанцем, возможно расклад был бы иным. Букмекеры дают 1,64 на успех сербского теннисиста и 2,35 на победу Зверева. Такой матч не может быть коротким, это будет «ограблением» зрителей. Возьмем ставку тотал больше 39,5 геймов за коэффициент 1.75.