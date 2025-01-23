Не Джокович. Назван фаворит на трофей Aus Open перед стартом полуфиналов
Новак сыграет против Александра Зверева, Янник Синнер встретится с Беном Шелтоном
24 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.
Первая ракетка мира Янник Синнер сыграет против Бена Шелтона (США, WTA 20), а Новак Джокович (Сербия, ATP 7) встретится с Александром Зверевым (Германия, АТР 2).
Перед стартом полуфинальных противостояний букмекеры выбрали фаворита на трофей. Им является Синнер, на которого можно поставить с коэффициентом 1.50.
Второй претендент – Джокович (4.00). Зверев и Шелтон занимают третье и четвертое места с цифрами 6.00 и 25.00 соответственно.
Кто выиграет трофей Aus Open? Мнение букмекеров
- Янник Синнер – 1.50
- Новак Джокович – 4.00
- Александр Зверев – 6.00
- Бен Шелтон – 25.00
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