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Australian Open
23 января 2025, 23:52 |
195
1

Не Джокович. Назван фаворит на трофей Aus Open перед стартом полуфиналов

Новак сыграет против Александра Зверева, Янник Синнер встретится с Беном Шелтоном

23 января 2025, 23:52 |
195
1
Не Джокович. Назван фаворит на трофей Aus Open перед стартом полуфиналов
Sky Sports

24 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

Первая ракетка мира Янник Синнер сыграет против Бена Шелтона (США, WTA 20), а Новак Джокович (Сербия, ATP 7) встретится с Александром Зверевым (Германия, АТР 2).

Перед стартом полуфинальных противостояний букмекеры выбрали фаворита на трофей. Им является Синнер, на которого можно поставить с коэффициентом 1.50.

Второй претендент – Джокович (4.00). Зверев и Шелтон занимают третье и четвертое места с цифрами 6.00 и 25.00 соответственно.

Кто выиграет трофей Aus Open? Мнение букмекеров

  1. Янник Синнер – 1.50
  2. Новак Джокович – 4.00
  3. Александр Зверев – 6.00
  4. Бен Шелтон – 25.00
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Янник Синнер Александр Зверев Новак Джокович Бен Шелтон Australian Open 2025 азарт котировки букмекеров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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