Не Джокович. Назван фаворит на трофей Aus Open перед стартом полуфиналов

24 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

Первая ракетка мира Янник Синнер сыграет против Бена Шелтона (США, WTA 20), а Новак Джокович (Сербия, ATP 7) встретится с Александром Зверевым (Германия, АТР 2).

Перед стартом полуфинальных противостояний букмекеры выбрали фаворита на трофей. Им является Синнер, на которого можно поставить с коэффициентом 1.50.

Второй претендент – Джокович (4.00). Зверев и Шелтон занимают третье и четвертое места с цифрами 6.00 и 25.00 соответственно.

Кто выиграет трофей Aus Open? Мнение букмекеров