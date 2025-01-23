Новак Джокович – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2025 24 января в 05:30
24 января состоятся полуфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии 2025.
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) сыграет против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия). Поединок состоится 2-м запуском на Rod Laver Arena после игры Биррелл / Смит – Гадеки / Пирс. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.
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Это будет 13-я встреча соперников. Счет 8:4 в пользу Ноле.
Победитель противостояния в финале сыграет либо против Янника Синнера, либо против Бена Шелтона.
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