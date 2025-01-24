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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «В игре с Брестом Кевин был очень хорошим»
Лига чемпионов
24 января 2025, 04:20 |
28
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «В игре с Брестом Кевин был очень хорошим»

Команда из Франции уступила «Шахтеру»

24 января 2025, 04:20 |
28
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «В игре с Брестом Кевин был очень хорошим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, кого бы выделил в составе «горняков» в матче 7-го тура Лиги чемпионов, где украинцы одержали победу над «Брестом» со счетом 2:0.

«Выделил бы Кевина, который хорошую игру провел. Кроме гола, он в первом тайме создал очень много моментов. А эти диагональные переводы мяча с правого фланга на левый и наоборот действовали в игре.

Это неожиданно заставало наших соперников. Они не успевали перестроиться. Кевин первый тайм, первые 45 минут хорошо отработал. Он выполнил много беговой и скоростной работы, когда он убегал и угрожал воротам соперника.

Его бы я выделил. Также хочу выделить Эгиналду как нападающего. Он хорошо цеплялся за мячи, работал корпусом и убегал. Да, у него был хороший момент, когда он не забил. Но я бы его выделил, потому что он хорошо открывался.

Обидно, что бразилец получил травму. Видно, что Траоре, который вышел на замену, в плохой форме и он очень тяжелый. Это настораживает накануне предстоящих матчей не только с «Боруссией». Через месяц уже УПЛ будет стартовать. А у нас по сути остался один нападающий в лице Траоре, который сейчас не в очень хорошей форме. Так получилось, что Келси и Сикана продали, а основной нападающий Эгиналду, на которого рассчитывал тренерский штаб, травмировался».

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Андрей Воробей Брест (Франция) Шахтер Донецк Лига чемпионов инсайд Шахтер - Брест Кевин (Шахтер) Эгиналду
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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