ВИДЕО. Самая красивая журналистка бросает Кариуса? Красноречивое решение

Немецкий голкипер Лорис Кариус после полугодового простоя без клуба перешел в «Шальке». Контракт до конца текущего сезона.

Гельзенкирхенский клуб нынче является середняком Бундеслиги 2, и бывший вратарь «Ливерпуля» должен снова получать регулярную игровую практику.

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Плохие новости для Кариуса заключаются в том, что его жена – телеведущая и модель Дилетта Леотта – отказалась переезжать с ним в Германию, оставшись с дочерью в Италии.

Леотта – звезда прямых включений со стадионов Серии А, она работает на платформе DAZN, и именно с этим связано нежелание красавицы что-либо менять в своей карьере.

Напомним, что недавно в СМИ писали про возможный кризис в отношениях пары.