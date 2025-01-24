23 января был сыгран матч 7-го тура Лиги Европы между «Лудогорцем» и «Мидтьюлландом».

Матч состоялся на стадионе «Лудогорец-Арена».

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Хозяева поле уже на 18-й минуте пропустили гол. За датскую команду отличился Дарио Осорио.

Забитый гол позволил «Мидтьюлланду» играть на контратаках. Болгары пытались сравнять, но тщетно.

На 90+5-й минуте Вальдемар Бисков удвоил преимущество гостей.

В турнирной таблице «Лудогорец», имея в своем активе 3 очка, занимает 33-е место. «Мидтьюлланд» набрал 10 зачетных баллов и находится на 19-й строчке.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Лудогорец – Мидтьюлланд – 0:2

Голы: Осорио, 18, Бисков, 90+5

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