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Лига Европы
Лудогорец
23.01.2025 22:00 – FT 0 : 2
Мидтьюлланд
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Лига Европы
24 января 2025, 04:38 | Обновлено 24 января 2025, 04:39
9
0

Лудогорец – Мидтьюлланн – 0:2. Датчане врываются в плей-офф. Видео голов

Болгарский клуб провалил нынешний еврокубок

24 января 2025, 04:38 | Обновлено 24 января 2025, 04:39
9
0
Лудогорец – Мидтьюлланн – 0:2. Датчане врываются в плей-офф. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января был сыгран матч 7-го тура Лиги Европы между «Лудогорцем» и «Мидтьюлландом».

Матч состоялся на стадионе «Лудогорец-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поле уже на 18-й минуте пропустили гол. За датскую команду отличился Дарио Осорио.

Забитый гол позволил «Мидтьюлланду» играть на контратаках. Болгары пытались сравнять, но тщетно.

На 90+5-й минуте Вальдемар Бисков удвоил преимущество гостей.

В турнирной таблице «Лудогорец», имея в своем активе 3 очка, занимает 33-е место. «Мидтьюлланд» набрал 10 зачетных баллов и находится на 19-й строчке.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Лудогорец – Мидтьюлланд – 0:2

Голы: Осорио, 18, Бисков, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Вальдемар Андреасен (Мидтьюлланд).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Дарио Осорио (Мидтьюлланд).
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Лига Европы Лудогорец Мидтьюлланд видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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