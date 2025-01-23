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  4. Дарио СРНА: «Сикан вписал свое имя в историю Шахтера»
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 22:49 | Обновлено 23 января 2025, 22:58
438
3

Дарио СРНА: «Сикан вписал свое имя в историю Шахтера»

Украинский форвард продолжит карьеру в турецком клубе «Трабзонспор»

23 января 2025, 22:49 | Обновлено 23 января 2025, 22:58
438
3
Дарио СРНА: «Сикан вписал свое имя в историю Шахтера»
ФК Шахтер. Сикан и Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал переход нападающего Даниила Сикана в турецкий «Трабзонспор»:

«Всегда легче покупать футболистов, чем продавать. Ведь когда ты расстаешься с топ-футболистом, топ-человеком, еще и украинцем, это вдвое болезненнее. Как вы знаете, президент клуба посоветовался с Мистером, со мной, со всеми остальными, и Даниил Сикан переходит в футбольный клуб «Трабзонспор».

Это человек, который вписал свое имя в историю «Шахтера», забил очень много важных голов, помог нам выиграть каждый трофей. Он всегда был за своих друзей, за свою страну, за свой клуб, но сегодня настал этот день… Это наш путь – никто не играет за один клуб всю жизнь.

Поэтому, Даниил, с моей стороны, со стороны клуба и президента большое тебе спасибо за то, что ты сделал для нашего клуба, для сборной Украины. Разводиться больно, тяжело, но это жизнь футболиста и судьба каждого из нас. Любим тебя, обнимаем, целуем, и я уверен, что ты еще сыграешь за «Шахтер» и еще забьешь очень много важных голов».

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трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Даниил Сикан трансферы УПЛ Марино Пушич Дарио Срна
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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contr
Срна-тормоз! Через рік Сікан розжереться на турецькій кухні і буде виглядати як Саленко або Леоненко зараз! Який нах футбол😫
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+1
Fitness.sports
А что уже натворил? Что стал топ игрок? Тогда Мораэс, Селезньов, Эдуардо, андрианчик гении футбола, по логике шахты. Обязаны быть претендентами на золотой мяч.
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0
Saar
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0
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