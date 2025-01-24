ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим

Бывшая девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, модель Грейс Джексон, рассказала, почему у неё не сложились отношения с 27-летним футболистом.

Напомним, что про романтические отношения пары стало известно в начале сентября и пара провстречалась несколько месяцев.

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«Это трудно, потому что он не может просто пойти на нормальное свидание. Все эти фаны «Юнайтед» начали писать тысячи комментариев под моими фото, говоря, что я его «обновила», когда он забил два гола после длительной паузы.

Когда статьи о нас начали появляться, он предлагал просто оставаться дома, но я не очень этого хотела», – цитирует Грейс The Sun.

В то же время есть и другая версия, почему Грейс решила бросить Маркуса и мы про неё уже писали.