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24 января 2025, 04:51 | Обновлено 24 января 2025, 04:52
881
1

ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим

Теперь всё окончательно прояснилось

24 января 2025, 04:51 | Обновлено 24 января 2025, 04:52
881
1
ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим
Instagram. Грейс Джексон

Бывшая девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, модель Грейс Джексон, рассказала, почему у неё не сложились отношения с 27-летним футболистом.

Напомним, что про романтические отношения пары стало известно в начале сентября и пара провстречалась несколько месяцев.

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«Это трудно, потому что он не может просто пойти на нормальное свидание. Все эти фаны «Юнайтед» начали писать тысячи комментариев под моими фото, говоря, что я его «обновила», когда он забил два гола после длительной паузы.

Когда статьи о нас начали появляться, он предлагал просто оставаться дома, но я не очень этого хотела», – цитирует Грейс The Sun.

В то же время есть и другая версия, почему Грейс решила бросить Маркуса и мы про неё уже писали.

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Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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McLay
І що оце тепер нам робити?🤪
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