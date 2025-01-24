Ничья Динамо, удар в нос от Довбика, отмененный гол Яремчука

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 января.

1А. Без крови не обошлось. Рома с Довбиком уступила АЗ

Единственный гол забил Трой Пэрротт

1В. Гол Яремчука отменен. Олимпиакос минимально переиграл Порту в ЛЕ

Грецкий клуб максимально близок к выходу в плей-офф

2. Три пенальти, четыре гола и ничья. Динамо провело спарринг в Турции

Киевляне сыграли контрольный матч

3А. Огненная концовка. Манчестер Юнайтед не без проблем одолел Рейнджерс

Английский коллектив вырвал победу на 90+2 минуте

3В. Дубль Сона. Тоттенхэм обыграл Хоффенхайм и вышел на четвертое место в ЛЕ

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу шпор

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла вернула лучшего бомбардира сезона 2020/21

Владислав Кулач лучшие свои годы провел в Полтаве

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты взяли в аренду аргентинского полузащитника

Патрисио Танду до конца сезона будет выступать за «зелено-белых»

5. Именитый немецкий клуб нацелился на подписание Калюжного

Берлинская «Герта» готовит официальное предложение о трансфере полузащитника

6. Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин

Мэдисон Киз сыграет против Арины Соболенко в решающем поединке мейджора

7А. Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона

Чжан Чжилей и Агит Кабайел встретятся на ринге 22 февраля в Эр-Рияде

7В. ОФИЦИАЛЬНО. Богачук проведет бой за титул временного чемпиона

Украинский боксер является обязательным претендентом на пояс WBC

8. Отдала максимум. Джима финишировала в десятке лучших спринта

Лидер сборной заняла десятую строчку

9. Дьяволы без головы. Почему Бельгия уволила тренера перед матчами с Украиной

Доменико Тедеско не удалось дотянуть до поединков с «сине-желтыми»

10. Андрей ВОРОБЕЙ: «Динамо и Шахтер сыграли в еврокубках очень хорошие матчи»

Украинские команды взяли очки от своих соперников