Ничья Динамо, удар в нос от Довбика, отмененный гол Яремчука
Главные новости за 23 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 января.
1А. Без крови не обошлось. Рома с Довбиком уступила АЗ
Единственный гол забил Трой Пэрротт
1В. Гол Яремчука отменен. Олимпиакос минимально переиграл Порту в ЛЕ
Грецкий клуб максимально близок к выходу в плей-офф
2. Три пенальти, четыре гола и ничья. Динамо провело спарринг в Турции
Киевляне сыграли контрольный матч
3А. Огненная концовка. Манчестер Юнайтед не без проблем одолел Рейнджерс
Английский коллектив вырвал победу на 90+2 минуте
3В. Дубль Сона. Тоттенхэм обыграл Хоффенхайм и вышел на четвертое место в ЛЕ
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу шпор
4А. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла вернула лучшего бомбардира сезона 2020/21
Владислав Кулач лучшие свои годы провел в Полтаве
4В. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты взяли в аренду аргентинского полузащитника
Патрисио Танду до конца сезона будет выступать за «зелено-белых»
5. Именитый немецкий клуб нацелился на подписание Калюжного
Берлинская «Герта» готовит официальное предложение о трансфере полузащитника
6. Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Мэдисон Киз сыграет против Арины Соболенко в решающем поединке мейджора
7А. Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Чжан Чжилей и Агит Кабайел встретятся на ринге 22 февраля в Эр-Рияде
7В. ОФИЦИАЛЬНО. Богачук проведет бой за титул временного чемпиона
Украинский боксер является обязательным претендентом на пояс WBC
8. Отдала максимум. Джима финишировала в десятке лучших спринта
Лидер сборной заняла десятую строчку
9. Дьяволы без головы. Почему Бельгия уволила тренера перед матчами с Украиной
Доменико Тедеско не удалось дотянуть до поединков с «сине-желтыми»
10. Андрей ВОРОБЕЙ: «Динамо и Шахтер сыграли в еврокубках очень хорошие матчи»
Украинские команды взяли очки от своих соперников
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