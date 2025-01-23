Динамо Киев

Три пенальти, четыре гола и ничья. Динамо провело спарринг в Турции
Киевляне сыграли контрольный матч
«Динамо» после матча Лиги Европы с «Галатасараем» (3:3) вернулось к проведению контрольных игр на сборе в Турции.
В четверг соперником киевлян стала команда «Лапи», которая представляет чемпионат Косово. Команды сыграли вничью 2:2, хотя «Динамо» вело в два мяча благодаря голам Пихаленка и Волошина.
Болельщики увидели три пенальти, все из которых были реализованы.
30 января «Динамо» проведет последний для себя матч основного этапа Лиги Европы против РФШ Рига.
Контрольный матч
Динамо – Лапи 2:2
Голы: Пихаленок, 38 (с пен, Волошин, 51 – Тахири, 69 (с пен), 88 (с пен)
Динамо: Бущан (Моргун, 46), Караваев, Окон, Дячук (Мепарашвили, 76), Дубинчак, Рубчинский, Пихаленок (Шапаренко, 46), Саленко (Осипенко, 76), Брагару (Герич, 76), Ярмоленко (Волошин, 46), Герреро (Пономаренко, 46)
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ЛАПІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЛАПІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЛАПІ!!!!!!!!!!!!!! ЛАПІ!!!!!!!!!!!!!!!!
Лол
ДК зіграло внічию з одним з топів європейських чемпіонатів.) Ненормальним чином кияни вели 2:0 за ходом матчу, але "Лапі" все розставив на свої місця, і останнім влучним ударом з пенальті встановив остаточний рахунок 2:2.