Динамо Киев

«Динамо» после матча Лиги Европы с «Галатасараем» (3:3) вернулось к проведению контрольных игр на сборе в Турции.

В четверг соперником киевлян стала команда «Лапи», которая представляет чемпионат Косово. Команды сыграли вничью 2:2, хотя «Динамо» вело в два мяча благодаря голам Пихаленка и Волошина.

Болельщики увидели три пенальти, все из которых были реализованы.

30 января «Динамо» проведет последний для себя матч основного этапа Лиги Европы против РФШ Рига.

Контрольный матч

Динамо – Лапи 2:2

Голы: Пихаленок, 38 (с пен, Волошин, 51 – Тахири, 69 (с пен), 88 (с пен)

Динамо: Бущан (Моргун, 46), Караваев, Окон, Дячук (Мепарашвили, 76), Дубинчак, Рубчинский, Пихаленок (Шапаренко, 46), Саленко (Осипенко, 76), Брагару (Герич, 76), Ярмоленко (Волошин, 46), Герреро (Пономаренко, 46)