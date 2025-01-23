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Товарищеские матчи
Динамо Киев
23.01.2025 15:00 – FT 2 : 2
Лапи
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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 16:51 | Обновлено 23 января 2025, 17:35
2511
32

Три пенальти, четыре гола и ничья. Динамо провело спарринг в Турции

Киевляне сыграли контрольный матч

23 января 2025, 16:51 | Обновлено 23 января 2025, 17:35
2511
32
Три пенальти, четыре гола и ничья. Динамо провело спарринг в Турции
ФК Динамо Киев

«Динамо» после матча Лиги Европы с «Галатасараем» (3:3) вернулось к проведению контрольных игр на сборе в Турции.

В четверг соперником киевлян стала команда «Лапи», которая представляет чемпионат Косово. Команды сыграли вничью 2:2, хотя «Динамо» вело в два мяча благодаря голам Пихаленка и Волошина.

Болельщики увидели три пенальти, все из которых были реализованы.

30 января «Динамо» проведет последний для себя матч основного этапа Лиги Европы против РФШ Рига.

Контрольный матч

Динамо – Лапи 2:2
Голы: Пихаленок, 38 (с пен, Волошин, 51 – Тахири, 69 (с пен), 88 (с пен)

Динамо: Бущан (Моргун, 46), Караваев, Окон, Дячук (Мепарашвили, 76), Дубинчак, Рубчинский, Пихаленок (Шапаренко, 46), Саленко (Осипенко, 76), Брагару (Герич, 76), Ярмоленко (Волошин, 46), Герреро (Пономаренко, 46)

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Динамо Киев Лапи Подуево контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 32
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didora
Суддя тормоз. Другого пенальті і близько не було. Чітко видно навіть без повтору, що Моргун вибив м'яч кулаком а вже потім зіштовхнувся з нападником. Це що за футбол, що гравця і торкатися не можна!!! Моргун був першим на м'ячі, це видно з першого разу. І гравець навіть не атакував воротаря. Оце для таких моментів (якщо суддя не бачив епізод) і треба VAR. Чому ж він зразу не свиснув, а Дубінчак з м'ячем уже був майже біля середньої лінії. Добре що це товарняк. А грали таке враження на розслабоні!
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+6
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Микола Унгурян
щодо цих матчів то основне на що варто звертати увагу чи ніхто не травмувався з основних гравців, а результат в товарняку на тренувальному зборі - це вже як бонус
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+5
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Gargantua81
Осипенко надо брать в первую команду.
а Брагару и Герреро что то конечно затягивают с адаптацией. терпение в таких случаях нужно, но оно не может быть безграничным. 
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+2
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kadaad
Да нынешнему Динамо даже такие клубы проблема.
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0
_9Quantum19_
ЛАПІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ЛАПІ!!!!!!!!!!!!!!!!
ЛАПІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЛАПІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
Фанькин кот
Судя по результату этого товарняка, напрашивается вывод: результат игры дынамки суркисовой позорной с Галатасараем - алогичная случайность. Как бы эти мега-ногомячисты РФШ не проиграли...
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-1
_9Quantum19_
ЛАПІ!!!!!!!!!!!!!!! ЛАПІ!!!!!!!!!!!!!!!
ЛАПІ!!!!!!!!!!!!!! ЛАПІ!!!!!!!!!!!!!!!!
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-1
sahka1981
Здавалося мали повну перевагу по грі, але якщо самім собі привозити настільки дурні пенальті, то дивуватися потім такому рахунку і не слід.
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-2
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ТвояМамка
9 команда (из 10) Косово
Лол
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-3
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AK.228
Тю
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-3
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Khafre
нічого, перемогати будуть в чемпіонаті
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-5
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_9Quantum19_
СЕНСАЦІЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДК зіграло внічию з одним з топів європейських чемпіонатів.) Ненормальним чином кияни вели 2:0 за ходом матчу, але "Лапі" все розставив на свої місця, і останнім влучним ударом з пенальті встановив остаточний рахунок 2:2.
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-6
Отаман
Фк гуньдяй суркіса та медведчука не тільки не може перемогти 21 гру в основному раунді (груповому турнірі єврокубків, так навіть якесь фк лапті не змогли перемогти🥳
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-8
Mastre
Вітаю Динамо Суркіс з визначною нічією з одним з лідерів європейського футболу. Так тримати! Недарма заброньовані хлопці отримують свої гроші!
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-8
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