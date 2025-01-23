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Товарищеские матчи
Динамо Киев
23.01.2025 15:00 - : -
Лапи
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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 12:15 | Обновлено 23 января 2025, 13:16
541
0

Динамо Киев – Лапи. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

23 января 2025, 12:15 | Обновлено 23 января 2025, 13:16
541
0
Динамо Киев – Лапи. Текстовая трансляция матча
Фк Динамо

В четверг, 23 января, состоится товарищеский поединок, в котором сыграют «Динамо» Киев и косоварский «Лапи». Матч состоится в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo Hotels & Resorts», начало в 15:00.

Киевляне два дня назад смогли отыграться в поединке с «Галатасараем», сыграв вничью 3:3, и добыли первый зачетный пункт в основном раунде Лиги Европы. На очереди у команды Александра Шовковского уже шестой товарищеский матч на тренировочных сборах, где им будет противостоять один из аутсайдеров чемпионата Косово — ФК «Ллапи», матч против которого станет репетицией для «Динамо» перед заключительной игрой Лиги Европы с латвийским «РФШ».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Ллапи», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
23 января 2025 -
15:00
Ллапи
Обе команды забьют (нет) 2.23 Сделать ставку
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Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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