В четверг, 23 января, состоится товарищеский поединок, в котором сыграют «Динамо» Киев и косоварский «Лапи». Матч состоится в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo Hotels & Resorts», начало в 15:00.

Киевляне два дня назад смогли отыграться в поединке с «Галатасараем», сыграв вничью 3:3, и добыли первый зачетный пункт в основном раунде Лиги Европы. На очереди у команды Александра Шовковского уже шестой товарищеский матч на тренировочных сборах, где им будет противостоять один из аутсайдеров чемпионата Косово — ФК «Ллапи», матч против которого станет репетицией для «Динамо» перед заключительной игрой Лиги Европы с латвийским «РФШ».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Ллапи», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.