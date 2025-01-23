Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Лапи Подуево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Динамо Киев
23.01.2025 15:00 - : -
Лапи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 10:34 | Обновлено 23 января 2025, 10:36
37
0

Динамо Киев – Лапи Подуево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

23 января 2025, 10:34 | Обновлено 23 января 2025, 10:36
37
0
Динамо Киев – Лапи Подуево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» проводит 6-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет косовский клуб Лапи Подуево в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 23 января 15:00.

Спарринг проводится в турецком городе Белек на стадионе Kaya Palazzo.

Двумя днями ранее киевская команда сыграла в Стамбуле матч Лиги Европы против Галатасарая (3:3).

Динамо Киев – Лапи Подуево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Источник: контракт Попова с Динамо действует до конца июня 2026 года
«Не мог спать». Миколенко объяснил, почему тяжело в Эвертоне после Динамо
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Лапи Подуево
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Футбол | 22 января 2025, 15:45 9
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»

Ничья в январе – нормальное явление

«Вы меня не знаете». Сикан обратился к фанам своей новой команды
Футбол | 23 января 2025, 05:30 4
«Вы меня не знаете». Сикан обратился к фанам своей новой команды
«Вы меня не знаете». Сикан обратился к фанам своей новой команды

Форвард намерен добиться успеха в новой команде

Хоффенхайм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 23.01.2025, 06:33
Хоффенхайм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Хоффенхайм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
Бокс | 22.01.2025, 16:05
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Хоккей | 22.01.2025, 19:25
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. В хевивейте определится претендент на титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. В хевивейте определится претендент на титул чемпиона мира
21.01.2025, 12:14
Бокс
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
21.01.2025, 08:04
Бокс
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
22.01.2025, 05:37 2
Теннис
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
21.01.2025, 23:59 61
Футбол
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
22.01.2025, 07:43 4
Футбол
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 463
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем