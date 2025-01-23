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Украина. Премьер лига23 января 2025, 10:34 | Обновлено 23 января 2025, 10:36
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Динамо Киев – Лапи Подуево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
23 января 2025, 10:34 | Обновлено 23 января 2025, 10:36
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Киевское «Динамо» проводит 6-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды будет косовский клуб Лапи Подуево в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 23 января 15:00.
Спарринг проводится в турецком городе Белек на стадионе Kaya Palazzo.
Двумя днями ранее киевская команда сыграла в Стамбуле матч Лиги Европы против Галатасарая (3:3).
Динамо Киев – Лапи Подуево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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