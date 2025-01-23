Киевское «Динамо» проводит 6-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет косовский клуб Лапи Подуево в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 23 января 15:00.

Спарринг проводится в турецком городе Белек на стадионе Kaya Palazzo.

Двумя днями ранее киевская команда сыграла в Стамбуле матч Лиги Европы против Галатасарая (3:3).

Динамо Киев – Лапи Подуево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция