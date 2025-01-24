ФОТО. Сергей Ребров и Висенте Гомес посетили спарринг Динамо в Турции

У четвер, 23 січня, київське «Динамо» провело черговий контрольний матч під час навчально-тренувального збору, що команда проводить у Туреччині. Суперником «біло-синіх» виступив представник чемпіонату Косова – «Лапі».

Зазначимо, що на матч приїхав головний тренер збірної України Сергій Ребров, який разом зі своїм помічником Вісенте Гомесом були уважними свідками гри на полі Kaya Palazzo stadium.

У стартовому складі київської команди вийшли футболісти, які не грали в поєдинку Ліги Європи проти «Галатасарая» (3:3), а також ті, хто зіграв не так багато часу. Капітанську пов'язку одягнув Андрій Ярмоленко, який оформив дубль у поєдинку на «Алі Самі Йєн».

Динамівці розпочали поєдинок з позиції сили. Хороші моменти відзначитися мали Брагару (двічі) та Ярмоленко, у той же час футболісти «Ллапі» робили рідкісні вилазки до володінь «біло-синіх». На 37-й хвилині підопічним Олександра Шовковського вдалося відкрити рахунок. Намані за допомогою фолу зупинив у штрафному майданчику Ярмоленка, і Піхальонок упевнено реалізував пенальті (1:0).

Після перерви тиск динамівців продовжився, і на 51-й хвилині київській команді вдалося подвоїти свою перевагу. Це Волошин відзначився красивим ударом під поперечину з меж штрафного майданчика (2:0). Динамівці не думали зупинятися на досягнутому. В одному епізоді ледь не помилився воротар суперника під пресингом, в іншому Рубчинський потужним ударом змусив попрацювати голкіпера, міг забивати Пономаренко, але пробити з вигідної позиції форварду завадили захисники.

Натомість косовари відіграли один м'яч на 69-й хвилині. Брагару порушив правила проти Еміні у штрафному майданчику, вдаривши того по нозі, й Тахірі пробив точно в кут із 11-метрової позначки (1:2). За кілька хвилин знову довелося вступати у гру Моргуну, витягуючи з-під поперечини м'яча після дальнього удару суперника. Біля протилежних володінь на ударну позицію вийшов Пономаренко, але з гострого кута не зміг поцілити практично в порожні ворота.

Але втримати перемогу біло-синім не вдалося. На 88-й хвилині було призначено ще один пенальті за фол Моргуна, і Тахірі знову з позначки переграв голкіпера (2:2). У підсумку, результативна нічия, і «Динамо» продовжує підготовку до офіційних матчів у Лізі Європи та чемпіонаті України.

Товариський матч. 23.01.2025. Белек (Туреччина), Kaya Palazzo stadium

Динамо Київ (Україна) – Лапі (Косово) – 2:2

Голи: Піхальонок, 38 (пен), Волошин, 51 – Тахірі, 69 (пен), 88 (пен)

Динамо: Бущан (Моргун, 46) – Караваєв, Дячук (Мепарішвілі, 76), Окон, Дубінчак – Саленко (Осипенко, 76), Рубчинський, Брагару (Герич, 76), Ярмоленко (Волошин, 46), Піхальонок (Шапаренко, 46) – Герреро (Пономаренко, 46).

Лапі (стартовий склад): Чоріч – Блакорі, Яшарі, Рама, Вокррі, Намані, Печі, Бафтіу, Гашян, Веліу, Тахірі.

ФОТО. Сергій Ребров та Вісенте Гомес відвідали спаринг Динамо в Туреччині