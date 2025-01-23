Динамо Киев – Лапи – 2:2. Не удержали преимущество. Видео голов и обзор
Киевский клуб сыграл вничью в поединке, который состоялся в Турции
Киевское «Динамо» на тренировочных сборах в Турции провело шестой контрольный матч. Соперником украинского коллектива стал футбольный клуб «Лапи», который играет в чемпионате Косово.
Товарищеская встреча началась 23 января в 15:00 по киевскому времени. Местом проведения поединка стала арена «Kaya Palazzo stadium» в Белеке (Турция).
На 38-й минуте Пихаленок реализовал пенальти и вывел киевский клуб вперед. В начале второго тайма Волошин увеличил преимущество «Динамо» – 2:0. Однако удержать победный счет подопечные Александра Шовковского не смогли – «Лапи» реализовал два пенальти и вырвал ничью.
Товарищеский матч, 23 января.
Динамо Киев – Лапи – 2:2
Голы: Пихаленок, 38 (пен), Волошин, 51 – Тахири, 69 (пен), 88 (пен)
Видеообзор матча:
Видеозапись матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерия Гусева впечатляет
Уругваец считает, что не заслужил такого к себе отношения