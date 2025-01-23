Киевское «Динамо» на тренировочных сборах в Турции провело шестой контрольный матч. Соперником украинского коллектива стал футбольный клуб «Лапи», который играет в чемпионате Косово.

Товарищеская встреча началась 23 января в 15:00 по киевскому времени. Местом проведения поединка стала арена «Kaya Palazzo stadium» в Белеке (Турция).

На 38-й минуте Пихаленок реализовал пенальти и вывел киевский клуб вперед. В начале второго тайма Волошин увеличил преимущество «Динамо» – 2:0. Однако удержать победный счет подопечные Александра Шовковского не смогли – «Лапи» реализовал два пенальти и вырвал ничью.

Товарищеский матч, 23 января.

Динамо Киев – Лапи – 2:2

Голы: Пихаленок, 38 (пен), Волошин, 51 – Тахири, 69 (пен), 88 (пен)

Видеообзор матча:

Видеозапись матча: