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Динамо Киев
23.01.2025 15:00 – FT 2 : 2
Лапи
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Товарищеские матчи
23 января 2025, 17:45 |
2839
0

Динамо Киев – Лапи – 2:2. Не удержали преимущество. Видео голов и обзор

Киевский клуб сыграл вничью в поединке, который состоялся в Турции

23 января 2025, 17:45 |
2839
0
Динамо Киев – Лапи – 2:2. Не удержали преимущество. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Киевское «Динамо» на тренировочных сборах в Турции провело шестой контрольный матч. Соперником украинского коллектива стал футбольный клуб «Лапи», который играет в чемпионате Косово.

Товарищеская встреча началась 23 января в 15:00 по киевскому времени. Местом проведения поединка стала арена «Kaya Palazzo stadium» в Белеке (Турция).

На 38-й минуте Пихаленок реализовал пенальти и вывел киевский клуб вперед. В начале второго тайма Волошин увеличил преимущество «Динамо» – 2:0. Однако удержать победный счет подопечные Александра Шовковского не смогли – «Лапи» реализовал два пенальти и вырвал ничью.

Товарищеский матч, 23 января.

Динамо Киев – Лапи – 2:2

Голы: Пихаленок, 38 (пен), Волошин, 51 – Тахири, 69 (пен), 88 (пен)

Видеообзор матча:

Видеозапись матча:

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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