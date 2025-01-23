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Лига Европы
Порту
23.01.2025 19:45 – FT 0 : 1
Олимпиакос Пирей
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Лига Европы
23 января 2025, 21:46 | Обновлено 23 января 2025, 22:07
823
0

Гол Яремчука отменен. Олимпиакос минимально переиграл Порту в ЛЕ

Грецкий клуб максимально близок к выходу в плей-офф

23 января 2025, 21:46 | Обновлено 23 января 2025, 22:07
823
0
Гол Яремчука отменен. Олимпиакос минимально переиграл Порту в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «Порту» и «Олимпиакосом».

Команды играли на Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Греческий коллектив, несмотря на то, что у хозяев поля было больше моментов, смог выжать максимум из того, что создал. Гости победили со счетом 1:0 благодаря голу Эль-Кааби. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте голом отличился и вышедший на замену украинский нападающий Роман Яремчук, однако его гол впоследствии отменил ВАР.

Роман Яремчук появился на поле на 90-й минуте.

Лига Европы. 7-й тур

Порту – Олимпиакос – 0:1

Гол: Эль-Кааби, 79

Предупреждения: Перес, 23, Агхехова, 53, Боргес, 85 – Гарсия, 59

Порту: Кошта, Моура (Намасо, 81), Джало. Перес. Марио (Зе Педро), Варела, Гонсалес, Галено, Мора (Вийера, 73), Пепе (Боргес, 59), Агхехов (Гюль, 80)

Олимпиакос: Тсолакис, Ортега, Кармо, Ртесос, Родиней, Моутсакитис, Гарсия, Чикиньо (Стаменич, 89), Костоулас, Масурас (Велде, 46), Эль-Кааби (Яремчук, 90)

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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