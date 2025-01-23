23.01.2025 19:45 – FT 0 : 1
Лига Европы23 января 2025, 23:40 |
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Порту – Олимпиакос – 0:1. Могло быть больше. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги Европы
23 января 2025, 23:40 |
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В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «Порту» и «Олимпиакосом».
Команды играли на Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Гости минимально победили со счетом 1:0 благодаря голу Эль-Кааби, а на 5 добавленной ко второму тайму минуте отличился Роман Яремчук, но гол бы отменен системой ВАР.
Лига Европы. 7-й тур
Порту – Олимпиакос – 0:1
Голы: Эль-Кааби, 79
Видеообзор матча:
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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