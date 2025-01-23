Порту – Олимпиакос – 0:1. Могло быть больше. Видео голов и обзор

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «Порту» и «Олимпиакосом».

Команды играли на Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Гости минимально победили со счетом 1:0 благодаря голу Эль-Кааби, а на 5 добавленной ко второму тайму минуте отличился Роман Яремчук, но гол бы отменен системой ВАР.

Лига Европы. 7-й тур

Порту – Олимпиакос – 0:1

Голы: Эль-Кааби, 79

Видеообзор матча: