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Лига Европы
Порту
23.01.2025 19:45 – FT 0 : 1
Олимпиакос Пирей
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Лига Европы
23 января 2025, 23:40 |
50
0

Порту – Олимпиакос – 0:1. Могло быть больше. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги Европы

23 января 2025, 23:40 |
50
0
Порту – Олимпиакос – 0:1. Могло быть больше. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Олимпиакос

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «Порту» и «Олимпиакосом».

Команды играли на Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Гости минимально победили со счетом 1:0 благодаря голу Эль-Кааби, а на 5 добавленной ко второму тайму минуте отличился Роман Яремчук, но гол бы отменен системой ВАР.

Лига Европы. 7-й тур

Порту – Олимпиакос – 0:1

Голы: Эль-Кааби, 79

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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Олимпиакос Пирей Порту видео голов и обзор Лига Европы Роман Яремчук Аюб Эль-Кааби
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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