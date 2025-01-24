ФОТО. Ванат очень креативно поздравил Бражка с днём рождения. Топ
Это поздравление точно запомнится Владимиру
Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат оригинально поздравил с днём рождения полузащитника киевлян Владимира Бражка.
23 января Владимиру исполнилось 23 года и его одноклубник решил показать какими они были в детстве:
«Happy birthday bratuxaaa ❤️», – разместил сторис Ванат, прикрепив фото в стиле «тогда и сейчас».
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Напомним, что футболисты являются близкими друзьями и вместе отдыхали в Буковеле в декабре.
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