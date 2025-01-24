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  4. ФОТО. Ванат очень креативно поздравил Бражка с днём рождения. Топ
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24 января 2025, 05:38 |
358
0

ФОТО. Ванат очень креативно поздравил Бражка с днём рождения. Топ

Это поздравление точно запомнится Владимиру

24 января 2025, 05:38 |
358
0
ФОТО. Ванат очень креативно поздравил Бражка с днём рождения. Топ
Instagram. Владимир Бражко и Владислав Ванат

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат оригинально поздравил с днём рождения полузащитника киевлян Владимира Бражка.

23 января Владимиру исполнилось 23 года и его одноклубник решил показать какими они были в детстве:

«Happy birthday bratuxaaa ❤️», – разместил сторис Ванат, прикрепив фото в стиле «тогда и сейчас».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что футболисты являются близкими друзьями и вместе отдыхали в Буковеле в декабре.

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фото Владислав Ванат Владимир Бражко lifestyle Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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