ФОТО. Ванат очень креативно поздравил Бражка с днём рождения. Топ

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат оригинально поздравил с днём рождения полузащитника киевлян Владимира Бражка.

23 января Владимиру исполнилось 23 года и его одноклубник решил показать какими они были в детстве:

«Happy birthday bratuxaaa ❤️», – разместил сторис Ванат, прикрепив фото в стиле «тогда и сейчас».

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Напомним, что футболисты являются близкими друзьями и вместе отдыхали в Буковеле в декабре.