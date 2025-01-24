Другие новости24 января 2025, 03:49 |
275
0
ФОТО. Лунин задаривает любимую жену. Последний подарок её впечатлил
Андрей Лунин в очередной раз признался в любви
24 января 2025, 03:49 |
275
0
Жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, поделилась в Instagram роскошным букетом.
Анастасия обожает красные розы, и как заботливый и внимательный муж, Андрей знает об этом и регулярно радует возлюбленную.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Лунина опубликовала несколько фотографий, подписав пост смайлами.
«Вам очень идут цветы», – написала одна из подписчиц и с этим нельзя не согласиться.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 января 2025, 22:02 9
Илью уже в январе хочет подписать Тоттенхэм
Теннис | 23 января 2025, 12:13 3
Арина Соболено переиграла Паулу Бадосу и ждет победительницу матча Свентек – Киз
Футбол | 23.01.2025, 21:53
Хоккей | 23.01.2025, 05:50
Футбол | 24.01.2025, 03:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.01.2025, 19:25 7
22.01.2025, 04:35 41
23.01.2025, 07:11 4
22.01.2025, 07:43 4
22.01.2025, 00:03 6
22.01.2025, 05:37 2
22.01.2025, 11:02 3
22.01.2025, 15:45 9