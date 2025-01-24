ФОТО. Лунин задаривает любимую жену. Последний подарок её впечатлил

Жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, поделилась в Instagram роскошным букетом.

Анастасия обожает красные розы, и как заботливый и внимательный муж, Андрей знает об этом и регулярно радует возлюбленную.

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Лунина опубликовала несколько фотографий, подписав пост смайлами.

«Вам очень идут цветы», – написала одна из подписчиц и с этим нельзя не согласиться.