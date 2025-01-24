Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лунин задаривает любимую жену. Последний подарок её впечатлил
Другие новости
24 января 2025, 03:49 |
275
0

ФОТО. Лунин задаривает любимую жену. Последний подарок её впечатлил

Андрей Лунин в очередной раз признался в любви

24 января 2025, 03:49 |
275
0
ФОТО. Лунин задаривает любимую жену. Последний подарок её впечатлил
Instagram. Анастасия Лунина

Жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, поделилась в Instagram роскошным букетом.

Анастасия обожает красные розы, и как заботливый и внимательный муж, Андрей знает об этом и регулярно радует возлюбленную.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Лунина опубликовала несколько фотографий, подписав пост смайлами.

«Вам очень идут цветы», – написала одна из подписчиц и с этим нельзя не согласиться.

По теме:
ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим
ВИДЕО. Самая красивая журналистка бросает Кариуса? Красноречивое решение
ФОТО. Бывшая жена Пятова в коротком платье ищет мужа. «А вы смелый!»
фото lifestyle Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Футбол | 23 января 2025, 22:02 9
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ

Илью уже в январе хочет подписать Тоттенхэм

Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка
Теннис | 23 января 2025, 12:13 3
Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка
Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка

Арина Соболено переиграла Паулу Бадосу и ждет победительницу матча Свентек – Киз

Без крови не обошлось. Рома с Довбиком уступила АЗ
Футбол | 23.01.2025, 21:53
Без крови не обошлось. Рома с Довбиком уступила АЗ
Без крови не обошлось. Рома с Довбиком уступила АЗ
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Хоккей | 23.01.2025, 05:50
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Реал нацелился на трансфер суперталанта, который недавно забил Барселоне
Футбол | 24.01.2025, 03:55
Реал нацелился на трансфер суперталанта, который недавно забил Барселоне
Реал нацелился на трансфер суперталанта, который недавно забил Барселоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
22.01.2025, 19:25 7
Хоккей
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
22.01.2025, 04:35 41
Теннис
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
23.01.2025, 07:11 4
Футбол
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
22.01.2025, 07:43 4
Футбол
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
22.01.2025, 05:37 2
Теннис
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
22.01.2025, 11:02 3
Другие виды
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
22.01.2025, 15:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем