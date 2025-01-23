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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 23:30 | Обновлено 23 января 2025, 23:57
539
1

СИКАН: «Чувствую растерянность и боль. Буду очень скучать по Шахтеру»

Форвард дал прощальное интервью, покидая донецкую команду

23 января 2025, 23:30 | Обновлено 23 января 2025, 23:57
539
1
СИКАН: «Чувствую растерянность и боль. Буду очень скучать по Шахтеру»
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Нападающий Даниил Сикан дал прощальное интервью как игрок «Шахтера» перед трансфером в «Трабзонспор».

– Данила, как только состоялась твоя последняя встреча как игрока «Шахтера» с командой. Что чувствуешь сейчас?

– Да растерянность и боль… Уходить из такого дружного коллектива. Эта команда – большая часть моей жизни, с которой я провел, пожалуй, самые лучшие футбольные годы. Я встретил здесь и друзей, и товарищей по команде, которые здесь были и так же шли, как настал и мой черед.

И это очень тяжело, но это футбол, это часть жизни, по которой мы проходим. Если не делать эти шаги вперед, то очень тяжело – ты остаешься на месте, а нужно расти и прогрессировать, с чем расставаться, что-то отпустить, так сказать. Хотя это будет очень тяжело сделать.

– Чего тебе больше не хватит?

– Людей. Люди, которые всегда меня поддерживали, с которыми я всегда общался и с которыми мне было комфортно проводить время.

– Если сказать только одним словом, что для тебя значит «Шахтер»?

– Семья. Семья, по которой я буду очень долго скучать. Это любовь, можно сказать, с первого взгляда. Это те люди, которые всегда рядом со мной и на которых я могу положиться.

– Неотъемлемой частью «Шахтера» также болельщики. Думаю, многие из них тоже будут скучать по тебе. Может быть, тебе есть что им сказать?

– Да, конечно, болельщики – одни из самых важных в футболе. И я хочу им очень поблагодарить за всю ту поддержку, которую они мне оказывали, за все то, что они мне говорили, за все, что подсказывали и критиковали – это все делало меня только сильнее. Им очень большое спасибо!

– Веришь ли ты в то, что когда-нибудь еще сможешь надеть футболку «Шахтера» и сыграть за «горняков»?

– Я бы с радостью это сделал, буду верить в это и надеяться.

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Комментарии 1
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Iigor6583
Відчуває біль.. А чого ж ти йдеш в цей чемпіоншип, ще й в цей клуб? Туди йдуть пенсіонери. І про який прогрес і ріст він говорить? Дуже дивно.
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