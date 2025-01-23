Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Георгий Бущан, скорее всего, перейдет в «Аль-Шабаб»
Украинский голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан в ближайшее время, скорее всего, перейдет из украинского клуба в «Аль-Шабаб», сообщает ТаТоТаке
По информации источника, 30-летний футболист уже согласовал условия контракт с саудовским клубом, о интересе которого сообщалось ранее. Ведутся переговоры между представителями клубов. Сегодняшний матч с «Лапи», вероятно, стал последним для Георгия в футболке киевского клуба.
В текущем сезоне Георгий Бущан провел 27 матчей, из которых 9 на ноль, пропустил 30 голов.
Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» ведет переговоры по защитнику «Динамо».
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Больше всех заработал Конор Макгрегор
Жора лучший игрок Динамо последних сезонов !!!
Удачи!!👏👏
контракт еще полтора года игрок сборной, так что миллионов 10- 11 должны заработать
Суркис купи ЦЗ не на вырост пожалуйста уже