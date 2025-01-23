Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 18:55 | Обновлено 23 января 2025, 20:22
12678
147

Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом

Георгий Бущан, скорее всего, перейдет в «Аль-Шабаб»

23 января 2025, 18:55 | Обновлено 23 января 2025, 20:22
12678
147
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Украинский голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан в ближайшее время, скорее всего, перейдет из украинского клуба в «Аль-Шабаб», сообщает ТаТоТаке

По информации источника, 30-летний футболист уже согласовал условия контракт с саудовским клубом, о интересе которого сообщалось ранее. Ведутся переговоры между представителями клубов. Сегодняшний матч с «Лапи», вероятно, стал последним для Георгия в футболке киевского клуба.

В текущем сезоне Георгий Бущан провел 27 матчей, из которых 9 на ноль, пропустил 30 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» ведет переговоры по защитнику «Динамо».

По теме:
Готовится предложение. Топ-талант Манчестер Юнайтед может перейти в Челси
Динамо отказалось от молодого защитника. Рух хотел получить 3-5 млн
Воспитанник Ювентуса. Александрия нашла замену Калюжному
Георгий Бущан трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(119)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЗ Алкмаар – Рома. Видео голов и обзор (обновляется)
Футбол | 23 января 2025, 19:57 0
АЗ Алкмаар – Рома. Видео голов и обзор (обновляется)
АЗ Алкмаар – Рома. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 7-го тура Лиги Европы начался в 19:45 по киевскому времени

Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Бокс | 23 января 2025, 09:00 0
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика

Больше всех заработал Конор Макгрегор

ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Футбол | 23.01.2025, 09:56
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Ига едет домой. Киз в драматичном полуфинале Aus Open 2025 выбила Свентек
Теннис | 23.01.2025, 15:15
Ига едет домой. Киз в драматичном полуфинале Aus Open 2025 выбила Свентек
Ига едет домой. Киз в драматичном полуфинале Aus Open 2025 выбила Свентек
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Футбол | 23.01.2025, 01:55
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Комментарии 147
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Це пиз дець малята, Нещерет це завжди валідол, дякуєм Жорі за гарні миттєвості які були 
Ответить
+9
Gargantua81
Спасибо, Жора! Удачи!!
Ответить
+9
sahka1981
Хрєново. Це з Нещеретом грати? Ну-ну... 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
КостаПінту
це пізда
Ответить
+3
PUMA
Ну самое смешное когда всякие давалки по типу Леон Килер( с аваторкой Шаперенко в свадебной фате) кукарекают что они были в Киеве  , ну ладно был в Киеве так его ещё кто то испугался . Упустим что такие дегенераты Киев видели только у  Симоньян в новостях. Но зачем тогда пиздеть ?
Ответить
+3
Показать Скрыть 13 ответов
PUMA
А где то х#йня епучая с номерами AP ? Зарегистрирована в Запорожье в 2014 году Упустим то что не было зарегистрировано номеров AP с его номером в 2014  году . Но мне больше интересно почему долбоёбы деенеоровские всегда врут где они находятся, и зовут на стрелки туда где сами не находиться?
Ответить
+3
AK.228
Ну аль шабаш так аль шабаш
Жора лучший игрок Динамо последних сезонов !!!
Удачи!!👏👏
Ответить
+3
PUMA
А цену озвутите? Или как обычно Сикан который в 23 года переходит за смешные деньги в Турцию (то это правильное решение)
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Немытые, вы снова прием таблеток пропустили? Дырочка крымская кто тебе руки в смирительной рубашке развязал?
Ответить
+2
MaximusOne
Бущан найкращий укр.воротарь на данний момент і останніх років загалом, по свому рівню він набагато більше заслуговував перейти в якийсь європейський клуб чим Трубін з Луніним, але пересидів в ДК.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
Ребята, пишу пока могу  Мне тут одно блохасиое чудище угрожает баном Кличка у него *уйня блохастая ник Фанькин Кот. В случае бана, будем знать что модеры сайта деенеоровские шляпы. И в таком случае не грех и бан получить
Ответить
+2
Показать Скрыть 15 ответов
FunnyCat_____
Таджик Фанькин Кот, так ты предоставишь пруфы что играть будет именно Суркис если уйдет Жора, и Жору именно поэтому продают? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
MaximusOne
Пузанков в свое время в молодёжки Шахтера хорошую игру показывал, но не дают ему практики на взрослом уровне, чтобы он мог раскрыться, также у Александрии неплохой вратник.
Ответить
+1
PUMA
Так кто то ответит почему деенероские шляпы вызывают 1на1 в города в которых они сами не живут ?
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
umnuy2
если есть возможность заработать то нужно ей воспользоваться.Тем более трицатник уже
Ответить
+1
Людмила Павловська
Ми ще в подарунок даємо їм блогера, бескоштовно. 
Ответить
0
TarasTaras94
Розумію бажання Бущана заробити грошей та і чемпіонат СА посильніше, але залишатись з Нещеретом це ризик 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
PUMA
Опять Димка пытается , своим тупым спамом отвлечь от очередного позора его собратьев 
Ответить
0
Показать Скрыть 5 ответов
FunnyCat_____
ну по маркету Жора стоит 7
контракт еще полтора года  игрок сборной, так что миллионов 10-  11 должны заработать
Суркис купи ЦЗ не на вырост пожалуйста уже
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
Alex
Классный вариант, то что востребованные  игроки это  уже плюс
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
21.01.2025, 23:59 61
Футбол
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
22.01.2025, 09:04 4
Бокс
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 8
Футбол
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
22.01.2025, 07:48 12
Бокс
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
23.01.2025, 07:11 3
Футбол
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
22.01.2025, 05:37 2
Теннис
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
21.01.2025, 19:38 3
Хоккей
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем