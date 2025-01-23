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  4. Трабзонспор уже неделю ведет переговоры с Динамо по Попову – СМИ
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 18:43 |
1593
3

Трабзонспор уже неделю ведет переговоры с Динамо по Попову – СМИ

Центрбек киевлян вскоре может оказаться в турецкой Суперлиге

23 января 2025, 18:43 |
1593
3
Трабзонспор уже неделю ведет переговоры с Динамо по Попову – СМИ
facebook.com/fcdynamoua. Денис Попов

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» продолжает активную работу на украинском трансферном рынке.

Вслед за покупкой форварда «Шахтера» Даниила Сикана и переговорам с «горняками» по трансферу вингера Александра Зубкова, «бордово-синие» обратили пристальное внимание на 25-летнего центрбека «Динамо» Дениса Попова.

Сообщается, что «Трабзонспор» уже неделю ведет переговоры с «Динамо» по Попову, контракт которого с «бело-синими» действует еще полтора года.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис отрицал наличие предложений в клубе по Попову.

Также сегодня в турецких СМИ появилась информация, что «Трабзонспору» интересен лидер атак «Полесья» Александр Назаренко.

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Денис Попов Трабзонспор Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Haber61.net
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Комментарии 3
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Gargantua81
продавайте. 2 млн и пусть забирают.
он тупой и перекачаный, все время будет ломаться, а играть позиционно и думать головой не научится никогда. 
Лучше пусть Дячук играет, он хоть прогрессирует.
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0
vitaha33
А ще додайте що там грає Батагов, буде напівукраїнським клубом?
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0
AK.228
Суркис в курсе!?
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-2
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