Трабзонспор уже неделю ведет переговоры с Динамо по Попову – СМИ
Центрбек киевлян вскоре может оказаться в турецкой Суперлиге
Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» продолжает активную работу на украинском трансферном рынке.
Вслед за покупкой форварда «Шахтера» Даниила Сикана и переговорам с «горняками» по трансферу вингера Александра Зубкова, «бордово-синие» обратили пристальное внимание на 25-летнего центрбека «Динамо» Дениса Попова.
Сообщается, что «Трабзонспор» уже неделю ведет переговоры с «Динамо» по Попову, контракт которого с «бело-синими» действует еще полтора года.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис отрицал наличие предложений в клубе по Попову.
Также сегодня в турецких СМИ появилась информация, что «Трабзонспору» интересен лидер атак «Полесья» Александр Назаренко.
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