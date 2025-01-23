Трабзонспор уже неделю ведет переговоры с Динамо по Попову – СМИ

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» продолжает активную работу на украинском трансферном рынке.

Вслед за покупкой форварда «Шахтера» Даниила Сикана и переговорам с «горняками» по трансферу вингера Александра Зубкова, «бордово-синие» обратили пристальное внимание на 25-летнего центрбека «Динамо» Дениса Попова.

Сообщается, что «Трабзонспор» уже неделю ведет переговоры с «Динамо» по Попову, контракт которого с «бело-синими» действует еще полтора года.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис отрицал наличие предложений в клубе по Попову.

Также сегодня в турецких СМИ появилась информация, что «Трабзонспору» интересен лидер атак «Полесья» Александр Назаренко.