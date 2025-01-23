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  4. Трабзонспору интересен еще один украинец. Он – лидер своей команды в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 17:25 |
1644
0

Трабзонспору интересен еще один украинец. Он – лидер своей команды в УПЛ

Турки присматриваются к Александру Назаренко из «Полесья»

23 января 2025, 17:25 |
1644
0
Трабзонспору интересен еще один украинец. Он – лидер своей команды в УПЛ
ФК Полесье. Александр Назаренко

После покупки форварда «Шахтера» Даниила Сикана турецкий «Трабзонспор» продолжает активно изучать украинский трансферный рынок.

По данным паблика Trabzonspor Haber 61, «бордово-синие» сейчас проявляют интерес к 24-летнему вингеру и лидеру атак «Полесья» Александру Назаренко.

У хавбека контракт с житомирскими «волками» до лета 2028 года, поэтому сделка точно не обещает быть легкой для «Трабзонспора».

Ранее «Трабзонспор» активно торговался с «Шахтером» по Александру Зубкову, но в последние дни информации о вероятности того, что этот трансфер все-таки произойдет в СМИ нет.

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Александр Назаренко (футболист) Полесье Житомир Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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