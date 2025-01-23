Трабзонспору интересен еще один украинец. Он – лидер своей команды в УПЛ

После покупки форварда «Шахтера» Даниила Сикана турецкий «Трабзонспор» продолжает активно изучать украинский трансферный рынок.

По данным паблика Trabzonspor Haber 61, «бордово-синие» сейчас проявляют интерес к 24-летнему вингеру и лидеру атак «Полесья» Александру Назаренко.

У хавбека контракт с житомирскими «волками» до лета 2028 года, поэтому сделка точно не обещает быть легкой для «Трабзонспора».

Ранее «Трабзонспор» активно торговался с «Шахтером» по Александру Зубкову, но в последние дни информации о вероятности того, что этот трансфер все-таки произойдет в СМИ нет.