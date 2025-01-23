Трабзонспору интересен еще один украинец. Он – лидер своей команды в УПЛ
Турки присматриваются к Александру Назаренко из «Полесья»
После покупки форварда «Шахтера» Даниила Сикана турецкий «Трабзонспор» продолжает активно изучать украинский трансферный рынок.
По данным паблика Trabzonspor Haber 61, «бордово-синие» сейчас проявляют интерес к 24-летнему вингеру и лидеру атак «Полесья» Александру Назаренко.
У хавбека контракт с житомирскими «волками» до лета 2028 года, поэтому сделка точно не обещает быть легкой для «Трабзонспора».
Ранее «Трабзонспор» активно торговался с «Шахтером» по Александру Зубкову, но в последние дни информации о вероятности того, что этот трансфер все-таки произойдет в СМИ нет.
Trabzonspor,FC Polissya forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Oleksandr Nazarenko ile ilgileniyor.— Trabzonspor Haber 61 (@Ghost1967ts) January 23, 2025
Nazarenko bu sezon 20 maçta 7 gol 6 asistlik katkı sağladı. pic.twitter.com/aWPNY4l799
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