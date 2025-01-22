«Нам пришло письмо». Суркис рассказал о возможных трансферах Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг футболистов столичного клуба:

«Я разговаривал с Поповым – на него никто не выходил. Да и не мог выйти, потому что обращаться нужно в «Динамо», чьим игроком Денис будет еще полтора года. Мы не получали никакого официального предложения о трансфере Бражко. Интерес вокруг него разве что на уровне слухов, а я привык доверять документам.

Мы начинаем переговоры тогда, когда видим официальное письмо по поводу заинтересованности в наших футболистах на фирменном бланке другого клуба. А не тогда, когда читаем что-нибудь в интернете или получаем звонки от агентов. По состоянию на сейчас в офис клуба поступило только одно такое письмо – и это не о Попове или Бражко», – сообщил Суркис.

Ранее сообщалось, что Владимир Бражко может перебраться в клуб Английской Премьер-лиги.