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22 января 2025, 15:19 |
2624
6

«Нам пришло письмо». Суркис рассказал о возможных трансферах Динамо

Президент киевского клуба прокомментировал слухи вокруг футболистов

22 января 2025, 15:19 |
2624
6
«Нам пришло письмо». Суркис рассказал о возможных трансферах Динамо
ФК Динамо. Владимир Бражко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг футболистов столичного клуба:

«Я разговаривал с Поповым – на него никто не выходил. Да и не мог выйти, потому что обращаться нужно в «Динамо», чьим игроком Денис будет еще полтора года. Мы не получали никакого официального предложения о трансфере Бражко. Интерес вокруг него разве что на уровне слухов, а я привык доверять документам.

Мы начинаем переговоры тогда, когда видим официальное письмо по поводу заинтересованности в наших футболистах на фирменном бланке другого клуба. А не тогда, когда читаем что-нибудь в интернете или получаем звонки от агентов. По состоянию на сейчас в офис клуба поступило только одно такое письмо – и это не о Попове или Бражко», – сообщил Суркис.

Ранее сообщалось, что Владимир Бражко может перебраться в клуб Английской Премьер-лиги.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Владимир Бражко Денис Попов Игорь Суркис ТаТоТаке
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Vitason
Так,це Бущан!! Продадуть його, думаю там не менше 10 буде,зараз це гарні гроші!! Суркіс не проти таку суму заробить!
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0
MIRRA
Біловара туркам впарять
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Falko
Лист, на бланку. Підпис, печатка, відбитки пальців )
А якщо факсом?
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0
umnuy2
ярмолу хотят обратно в дортмунд
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0
vitaha33
Бущан
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