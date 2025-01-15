Тео Эрнандес – самый результативный защитник Милана в истории Серии А

14 января в рамках 20-го тура итальянского чемпионата состоялась встреча между командами «Комо» и «Милан». Матч завершился победой «россонери» со счетом 2:1. Голами отметились Ассан Диао, Тео Эрнандес и Рафаэл Леао.

Благодаря забитому мячу в ворота «Комо» Тео Эрнандес стал самым результативным защитником «Милана» в истории Серии А (30 голов). Прошлый рекорд принадлежал легендарному защитнику «россонери» – Паоло Мальдини.

В этом сезоне Тео сыграл 16 матчей в итальянском чемпионате и отметился 5 голевыми действиями (3 гола + 2 ассиста).