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Чемпионат Италии
Комо
14.01.2025 19:30 – FT 1 : 2
Милан
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Италия
14 января 2025, 21:43 | Обновлено 14 января 2025, 21:48
83
0

Очередной камбэк Россонери. Милан в гостях одолел Комо

Первая победа для Консейсау в Серии А

14 января 2025, 21:43 | Обновлено 14 января 2025, 21:48
83
0
Очередной камбэк Россонери. Милан в гостях одолел Комо
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

Во вторник, 14 января, состоялся матч 19-го тура Серии А между «Комо» и «Миланом».

Матч прошел на Джузеппе Синигалья в Комо.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первый тайм был довольно равным, обе команды создавали моменты, однако никому так и не удалось отметиться взятием ворот. Вторая половина встречи подарила нам сразу три забитых гола: на 60-й минуте Диао забил мяч в ворота Майка Меньяна, тем самым открыв счет на табло. Но на 71 и на 76 минуте гости забили по голу: Тео Эрнандес и Рафаэл Леау отметились голами. Матч закончился со счетом 1:2, это первая победа Консейсау у руля «Милана» в Серии А.

Серия А. 21-й тур. 14 января

Комо – Милан – 1:2

Голы: Диао, 60 – Эрнандес, 71, Леау, 76

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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