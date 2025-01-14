Очередной камбэк Россонери. Милан в гостях одолел Комо

Во вторник, 14 января, состоялся матч 19-го тура Серии А между «Комо» и «Миланом».

Матч прошел на Джузеппе Синигалья в Комо.

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Первый тайм был довольно равным, обе команды создавали моменты, однако никому так и не удалось отметиться взятием ворот. Вторая половина встречи подарила нам сразу три забитых гола: на 60-й минуте Диао забил мяч в ворота Майка Меньяна, тем самым открыв счет на табло. Но на 71 и на 76 минуте гости забили по голу: Тео Эрнандес и Рафаэл Леау отметились голами. Матч закончился со счетом 1:2, это первая победа Консейсау у руля «Милана» в Серии А.

Серия А. 21-й тур. 14 января

Комо – Милан – 1:2

Голы: Диао, 60 – Эрнандес, 71, Леау, 76

Фото матча: