Травмировал сухожилие. Вест Хэм будет искать замену немецкому форварду

Немецкий форвард английского клуба «Вест Хэм» Никлас Фюллькруг получил травму подколенного сухожилия. Это случилось в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Астон Виллы». «Вест Хэм» забил первым, но затем пропустил два мяча и вылетел из турнира.

Фюллькруг травмировался в начале матча и покинул поле на 15-й минуте. Официальный сайт «Вест Хэма» сообщает, что из-за травмы нападающий пропустит несколько недель. По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо клуб намерен в ближайшее время найти замену Фюллькругу.

Никлас Фюллькруг присоединился к «Вест Хэму» в августе 2024 года. Сыграл 11 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» нацелились на Никласа Фюллькруга.

🚨 West Ham confirm Niclas Füllkrug sustained a hamstring injury and will be sidelined for a number of weeks.



Hammers, set to bring in new striker in the next days/weeks. pic.twitter.com/UYyslayEbW