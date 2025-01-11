Рома нашла Довбику конкурента. Он забивал на Евро за топовую сборную
«Волки» нацелились на Никласа Фюллькруга
Римская «Рома» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно 2025 года.
По информации итальянских СМИ, «волки» нацелились на трансфер немецкого форварда Никласа Фюллькруга, который дважды забивал на Евро-2024. Сейчас Фюллькруг выступает за английский «Вест Хэм».
В этом сезоне на клубном уровне Фюллькруг отыграл 11 поединков, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее наставник итальянской «Ромы» Клаудио Раньери назвал имя игрока в атаке, который точно не покинет клуб во время ближайшего трансферного окна.
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