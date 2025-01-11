Рома нашла Довбику конкурента. Он забивал на Евро за топовую сборную

Римская «Рома» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно 2025 года.

По информации итальянских СМИ, «волки» нацелились на трансфер немецкого форварда Никласа Фюллькруга, который дважды забивал на Евро-2024. Сейчас Фюллькруг выступает за английский «Вест Хэм».

В этом сезоне на клубном уровне Фюллькруг отыграл 11 поединков, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее наставник итальянской «Ромы» Клаудио Раньери назвал имя игрока в атаке, который точно не покинет клуб во время ближайшего трансферного окна.