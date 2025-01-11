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  4. Рома нашла Довбику конкурента. Он забивал на Евро за топовую сборную
Италия
11 января 2025, 22:03 |
1314
0

Рома нашла Довбику конкурента. Он забивал на Евро за топовую сборную

«Волки» нацелились на Никласа Фюллькруга

11 января 2025, 22:03 |
1314
0
Рома нашла Довбику конкурента. Он забивал на Евро за топовую сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фюллькруг

Римская «Рома» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно 2025 года.

По информации итальянских СМИ, «волки» нацелились на трансфер немецкого форварда Никласа Фюллькруга, который дважды забивал на Евро-2024. Сейчас Фюллькруг выступает за английский «Вест Хэм».

В этом сезоне на клубном уровне Фюллькруг отыграл 11 поединков, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее наставник итальянской «Ромы» Клаудио Раньери назвал имя игрока в атаке, который точно не покинет клуб во время ближайшего трансферного окна.

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Никлас Фюллькруг Рома Рим трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Артем Довбик Вест Хэм
Дмитро Олійник Источник: il Romanista
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