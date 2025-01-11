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  4. «Светлое будущее». Раньери назвал игрока атаки, который останется в клубе
Италия
11 января 2025, 15:20 |
414
0

«Светлое будущее». Раньери назвал игрока атаки, который останется в клубе

Главный тренер «Ромы» оценил игру аргентинца Матиаса Суле

11 января 2025, 15:20 |
414
0
«Светлое будущее». Раньери назвал игрока атаки, который останется в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Наставник итальянской «Ромы» Клаудио Раньери назвал имя игрока атаки, который точно не покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Специалист доволен выступлениями аргентинского нападающего Матиаса Суле:

«Мне нравится то, как играет Суле. Он не делал никаких запросов о своем будущем и намерен остаться в Риме. У него светлое будущее в этом клубе.

Мне нравятся практичные футболисты. Я не могу представить, чтобы Матиас сделал много лишних движений и никак не обострил ситуацию на футбольном поле. Он многого добьется», – поделился мнением Раньери.

В этом сезоне Матиас Суле провел за «Рому» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Клаудио Раньери прокомментировал трансфер французского полузащитника Энцо Ле Фе.

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Рома Рим Матиас Суле Клаудио Раньери трансферы трансферы Серии A
Микола Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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