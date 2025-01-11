«Светлое будущее». Раньери назвал игрока атаки, который останется в клубе
Главный тренер «Ромы» оценил игру аргентинца Матиаса Суле
Наставник итальянской «Ромы» Клаудио Раньери назвал имя игрока атаки, который точно не покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Специалист доволен выступлениями аргентинского нападающего Матиаса Суле:
«Мне нравится то, как играет Суле. Он не делал никаких запросов о своем будущем и намерен остаться в Риме. У него светлое будущее в этом клубе.
Мне нравятся практичные футболисты. Я не могу представить, чтобы Матиас сделал много лишних движений и никак не обострил ситуацию на футбольном поле. Он многого добьется», – поделился мнением Раньери.
В этом сезоне Матиас Суле провел за «Рому» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что Клаудио Раньери прокомментировал трансфер французского полузащитника Энцо Ле Фе.
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