«Светлое будущее». Раньери назвал игрока атаки, который останется в клубе

Наставник итальянской «Ромы» Клаудио Раньери назвал имя игрока атаки, который точно не покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Специалист доволен выступлениями аргентинского нападающего Матиаса Суле:

«Мне нравится то, как играет Суле. Он не делал никаких запросов о своем будущем и намерен остаться в Риме. У него светлое будущее в этом клубе.

Мне нравятся практичные футболисты. Я не могу представить, чтобы Матиас сделал много лишних движений и никак не обострил ситуацию на футбольном поле. Он многого добьется», – поделился мнением Раньери.

В этом сезоне Матиас Суле провел за «Рому» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Клаудио Раньери прокомментировал трансфер французского полузащитника Энцо Ле Фе.