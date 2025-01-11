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  4. Ибрагимович в Лацио. Клуб Серии А хочет арендовать перспективного игрока
Италия
11 января 2025, 13:58 |
388
0

Ибрагимович в Лацио. Клуб Серии А хочет арендовать перспективного игрока

Арийон Ибрагимович может продолжить карьеру в Италии

11 января 2025, 13:58 |
388
0
Ибрагимович в Лацио. Клуб Серии А хочет арендовать перспективного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Арийон Ибрагимович

Римский «Лацио» близок к соглашению по аренде 19-летнего игрока мюнхенской «Баварии» Арийона Ибрагимовича. Вингер уже выступал в Италии. Прошлый сезон немецкий футболист провел в аренде в «Фрозиноне».

«Лацио» арендует Ибрагимовича до июля 2025 года и будет покрывать зарплату игрока, сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, итальянский клуб сможет выкупить Ибрагимовича за 8-10 миллионов евро. В таком случае футболисту предложат контракт на три года.

В текущем сезоне Ибрагимович провел за основную команду «Баварии» три матча. Результативными действиями не отличился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Лацио» в меньшинстве сыграл вничью с «Комо».

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Бавария Лацио трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги аренда игрока Фабрицио Романо
Сергій Турчак Источник: Фабрицио Романо
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