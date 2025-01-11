Ибрагимович в Лацио. Клуб Серии А хочет арендовать перспективного игрока
Арийон Ибрагимович может продолжить карьеру в Италии
Римский «Лацио» близок к соглашению по аренде 19-летнего игрока мюнхенской «Баварии» Арийона Ибрагимовича. Вингер уже выступал в Италии. Прошлый сезон немецкий футболист провел в аренде в «Фрозиноне».
«Лацио» арендует Ибрагимовича до июля 2025 года и будет покрывать зарплату игрока, сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, итальянский клуб сможет выкупить Ибрагимовича за 8-10 миллионов евро. В таком случае футболисту предложат контракт на три года.
В текущем сезоне Ибрагимович провел за основную команду «Баварии» три матча. Результативными действиями не отличился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Лацио» в меньшинстве сыграл вничью с «Комо».
🚨🔵 Lazio are closing in on deal to sign Arijon Ibrahimovic from Bayern, almost there.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2025
Loan move with salary covered by Lazio until June and €8/10m buy option clause.
If Lazio decide to sign him on permanent deal, Ibrahimovic will sign a 3 year deal at the club. pic.twitter.com/EcJArPKFkV
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