Подвела реализация. Лацио в меньшинстве сыграл вничью с Комо

В пятницу, 10 января, состоялся матч 20-го тура Серии А между римским «Лацио» и «Комо».

Встреча проходила на Стадио Олимпико в Риме.

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Первая половина встречи была довольно равной, даже с некоторым перевесом в пользу гостей, но гол Булайе Диа на 37-й минуте из далеко не самой очевидной позиции вывел хозяев вперед, на что команда Сеска Фабрегаса ответить не смогла. Первый тайм закончился победой хозяев со счетом 1:0.

Вторая половина встречи выдалась более удачной для гостей: на 58-й минуте матча игрок «Лацио» Лум Тчауна получил красную карточку, благодаря чему почти весь второй тайм «Комо» провел в большинстве. На 72-й минуте Патрик Кутроне забил и сравнял счет на табло, практически весь второй тайм гости диктовали свою игру, но для победы этого оказалось недостаточно, несмотря на множество моментов у ворот римлян. Матч закончился со счетом 1:1.

Серия А. 20-й тур. 10 января

Лацио – Комо – 1:1

Голы: Диа, 37 – Кутроне, 72

Лацио: Проведель, Пеллегрини (Тавареш, 60), Романьоли, Жиго, Лаццари (Марушич, 60), Ровелла, Гендузи, Деле-Баширу, Тчауна, Исаксен (Хюсай, 73), Диа

Комо: Бутез, Морено (Белотти, 69), Кампф, Доссена, де бремпт, Енгельхардт, Кунья, Фадера, Нико Пас (Диао, 20), Стрефецца (Коне, 85), Кутроне, (Маззтелли, 85)

Фото матча: