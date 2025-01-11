Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг купил универсального защитника у Вольфсбурга
Германия
11 января 2025, 08:23 | Обновлено 11 января 2025, 09:00
164
0

ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг купил универсального защитника у Вольфсбурга

26-летний Ридле Баку в своем активе имеет золото Евро-2021 U-21

11 января 2025, 08:23 | Обновлено 11 января 2025, 09:00
164
0
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг купил универсального защитника у Вольфсбурга
РБ Лейпциг. Ридле Баку

Немецкий клуб РБ Лейпциг совершил первое приобретение зимнего трансферного окна, подписав универсального защитника Ридле Баку из Вольфсбурга. 26-летний игрок заключил контракт до 2027 года и будет выступать под номером 17. По неофициальным данным, красные быки заплатили за трансфер 4,5 млн. евро.

Ридле Баку: «РБ Лейпциг – это большой клуб с большим потенциалом и амбициозными целями. Команда регулярно выступает в Лиге чемпионов, а быстрый темп игры отлично подходит к моему стилю и той скорости, которой я владею.

РБ Лейпциг предоставляет все необходимое для успешного футбола, поэтому присоединиться к команде была той, которую я не мог пропустить. Я с нетерпением жду, чтобы познакомиться со своими новыми товарищами по команде, в частности, с Ксавером Шлагером, с которым я уже играл раньше, и начать работать вместе с ними».

Марсель Шефер, член спортивного совета клуба: «Мы очень рады, что завершили этот трансфер. Редле добавит нам больше возможностей в будущем. Он может играть на любой позиции на правом фланге, любит подключаться к атакам, является отличным завершителем и защитником, а также хорошо контролирует мяч. К тому же, Ридле чрезвычайно быстр и записал на свой счет наибольше рывков в Бундеслиге этого сезона. Благодаря этому сочетанию качеств он идеально подходит к стилю игры Лейпциг. С почти 200 матчами в Бундеслиге он быстро адаптируется и сможет помочь нам».

Ридле Баку присоединился к академии Майнца в 9 лет и прошел все юношеские команды клуба. Его профессиональный дебют состоялся под руководством нынешнего тренера Нью-Йорка Ред Буллза Сандро Шварца 19 декабря 2017 года в победном матче Кубка Германии против Штутгарта со счетом 3:1. В Бундеслиге он впервые сыграл 29 апреля 2018 года против РБ Лейпциг.

Защитник из Майнца перешел в Вольфсбург летом 2020 года и сразу стал основным игроком команды. За волков он забил 20 голов в 166 матчах, часто показывая свою универсальность.

Его сильная игра привлекла внимание тренеров национальной сборной Германии, и в ноябре 2020 года он дебютировал под руководством Йоахима Лева, забив один гол в четырех матчах. Спустя шесть месяцев Ридле стал частью сборной Германии U-21 под руководством Штефана Кунца, выигравшей чемпионат Европы 2021 U-21. В финале против Португалии (1:0) Ридле Баку получил награду лучшему игроку матча.

По теме:
«Слава Украине». Опальный легионер неожиданно попрощался с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Он нужен Каннаваро. Динамо Загреб продлило аренду хавбека
ОФИЦИАЛЬНО. Рома отпустила игрока в клуб Чемпионшипа, где играет Русин
Вольфсбург РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы Ксавер Шлагер
Николай Степанов Источник: РБ Лейпциг
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер украинской звезды назван худшим в истории АПЛ. Это не Шевченко
Футбол | 11 января 2025, 02:23 3
Трансфер украинской звезды назван худшим в истории АПЛ. Это не Шевченко
Трансфер украинской звезды назван худшим в истории АПЛ. Это не Шевченко

FourFourTwo выделил трансфер Михаила Мудрика

ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
Футбол | 10 января 2025, 11:01 5
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах

Анна Зубкова продолжает зажигать в сети

Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 11.01.2025, 08:21
Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Бокс | 11.01.2025, 09:24
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Молчание Ломаченко. Чемпионом мира может стать россиянин
Бокс | 10.01.2025, 11:54
Молчание Ломаченко. Чемпионом мира может стать россиянин
Молчание Ломаченко. Чемпионом мира может стать россиянин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
09.01.2025, 16:51 5
Бокс
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
09.01.2025, 13:20 7
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
11.01.2025, 07:49 2
Футбол
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 5
Футбол
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
10.01.2025, 07:47 2
Бокс
Изгнанник Аморима принял решение по переходу к аутсайдеру Серии А
Изгнанник Аморима принял решение по переходу к аутсайдеру Серии А
09.01.2025, 13:28 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем