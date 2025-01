ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг купил универсального защитника у Вольфсбурга

Немецкий клуб РБ Лейпциг совершил первое приобретение зимнего трансферного окна, подписав универсального защитника Ридле Баку из Вольфсбурга. 26-летний игрок заключил контракт до 2027 года и будет выступать под номером 17. По неофициальным данным, красные быки заплатили за трансфер 4,5 млн. евро.

Ридле Баку: «РБ Лейпциг – это большой клуб с большим потенциалом и амбициозными целями. Команда регулярно выступает в Лиге чемпионов, а быстрый темп игры отлично подходит к моему стилю и той скорости, которой я владею.

РБ Лейпциг предоставляет все необходимое для успешного футбола, поэтому присоединиться к команде была той, которую я не мог пропустить. Я с нетерпением жду, чтобы познакомиться со своими новыми товарищами по команде, в частности, с Ксавером Шлагером, с которым я уже играл раньше, и начать работать вместе с ними».

Марсель Шефер, член спортивного совета клуба: «Мы очень рады, что завершили этот трансфер. Редле добавит нам больше возможностей в будущем. Он может играть на любой позиции на правом фланге, любит подключаться к атакам, является отличным завершителем и защитником, а также хорошо контролирует мяч. К тому же, Ридле чрезвычайно быстр и записал на свой счет наибольше рывков в Бундеслиге этого сезона. Благодаря этому сочетанию качеств он идеально подходит к стилю игры Лейпциг. С почти 200 матчами в Бундеслиге он быстро адаптируется и сможет помочь нам».

Ридле Баку присоединился к академии Майнца в 9 лет и прошел все юношеские команды клуба. Его профессиональный дебют состоялся под руководством нынешнего тренера Нью-Йорка Ред Буллза Сандро Шварца 19 декабря 2017 года в победном матче Кубка Германии против Штутгарта со счетом 3:1. В Бундеслиге он впервые сыграл 29 апреля 2018 года против РБ Лейпциг.

Защитник из Майнца перешел в Вольфсбург летом 2020 года и сразу стал основным игроком команды. За волков он забил 20 голов в 166 матчах, часто показывая свою универсальность.

Его сильная игра привлекла внимание тренеров национальной сборной Германии, и в ноябре 2020 года он дебютировал под руководством Йоахима Лева, забив один гол в четырех матчах. Спустя шесть месяцев Ридле стал частью сборной Германии U-21 под руководством Штефана Кунца, выигравшей чемпионат Европы 2021 U-21. В финале против Португалии (1:0) Ридле Баку получил награду лучшему игроку матча.

Our new #️⃣1️⃣7️⃣!



Ridle Baku has joined RB Leipzig from @VfLWolfsburg_EN. The 26-year-old has signed a deal valid until 2027 🤝



Find out more about our new signing 👇