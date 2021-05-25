Лига талантов. Топ-10 открытий сезона в Бундеслиге

За последние годы Бундеслига закрепила за собой реноме идеального чемпионата для развития молодежи. Если раньше немецкие клубы больше делали ставку на своих юниоров, то теперь к ним охотно едут таланты из Франции, Англии, Испании и других стран. Чего только стоят примеры Джейдона Санчо, Эрлинга Холанда, Муссы Диаби и Дани Ольмо, которые выбрали Бундеслигу вместо более раскрученных проектов.

Сезон-2020/21 не стал исключением. Бундеслига раскрывала не только молодых исполнителей, но и тех, чей футбольный возраст уже близок к пику. Не забываем и про тренеров. Выделим топ-10 таких персоналий.

Штефан ОРТЕГА, «Арминия»

Возраст: 28 лет

Позиция: вратарь

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Ранее 28-летний немец с испанскими корнями никогда не играл на таком уровне. Будучи воспитанником «Арминии», он выступал за нее в третьей лиге, а после этого три сезона провел в «Мюнхене-1860». После вылета второй мюнхенской команды из Второй Бундеслиги он вернулся в родную «Арминию».

В минувшем сезоне Ортега раскрылся миру как один из лучших вратарей-плеймейкеров в Европе. Как бы это не было абсурдно, но практически вся игра «Арминии» строилась на том, чтобы отдать мяч на голкипера, а тот придумает, куда лучше отдать передачу. Из всех игроков команды из Билефельда именно он чаще других встречается с мячом. Также Ортега – лидер в топ-5 лиг по пасам в финальную треть, точным передачам, пасам под удар и пасам в штрафную зону.

Ну и не только своей игрой ногами Ортега хорош. Десять клиншитов за сезон, когда ты играешь за самый бедный клуб лиги – великолепный результат. Настолько великолепный, что следующий сезон Штефан, с большой долей вероятности, начнет в самой «Баварии». Ортега признавался, что всегда брал пример с Мануэля Нойера, поэтому быть его дублером – честь для него. В то же время чемпионы Германии недовольны тем, на каком уровне находится нынешний второй вратарь команды Александр Нюбель, и раздумывают над тем, чтобы отдать его в аренду.

Ридле БАКУ, «Вольфсбург»

Возраст: 23 года

Позиция: правый защитник

Getty Images/Global Images Ukraine

Если честно, то отсутствие Баку в заявке на Евро-2020 считаю главной ошибкой Йоахима Лева. Он вызывал фулбека «волков» на первые матчи отбора на ЧМ-2022, но на этот раз почему-то решил оставить его за бортом. И это при том, что из номинальных правых защитников в заявке есть только Лукас Клостерманн из «РБ Лейпциг».

По итогам сезона «Вольфсбург» вернулся в Лигу чемпионов, а Баку стал одним из ключевых игроков команды Оливера Гласнера. Воспитанник «Майнца» полностью решил проблему отсутствия качественно правого защитника, отыграв в 31 матче из 33 возможных. И только единожды Баку выходил не с первых минутах. С 6 забитыми мячами 23-летний латераль является третьим бомбардиром «Вольфсбурга», а с 6 голевыми передачами – вторым ассистентом. Так что он сполна отработал заплаченные за него летом 2020 10 миллионов евро.

Футбол Гласнера всегда основывается на активном использовании флангов, и такой мобильный и креативный латераль стал для него настоящей находкой. Из сильных сторон Баку можно отметить отличный удар с дальней дистанции и умение доставать противников в подкате тогда, когда это уже кажется невозможным.

Андре СИЛВА, «Айнтрахт»

Возраст: 25 лет

Позиция: нападающий

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2017 года «Милан» купил Андре Силву у «Порту» за 38 миллионов евро в качестве одного из самых талантливых форвардов Европы. Кто бы тогда мог подумать, что для того, чтобы полноценно раскрыться в топ-лигах, ему нужно переехать аж во Франкфурт. В Серии А португалец сумел забить лишь 2 мяча, а после этого не оправдал надежды в «Севилье», где играл на правах аренды.

В минувшем сезоне Силва забил 12 мячей и не имел постоянного места в стартовом составе. Но и этого оказалось для «Айнтрахта» достаточно, чтобы выкупить у россонери его контракт за 9 миллионов. В итоге за такую сумму они получили форварда, который забил за сезон Бундеслиги 27 голов и сделал 5 ассистов. Даже у Холанда меньше. Не удивительно, что сейчас имя Силвы уже связывают с «Боруссией» Д и мадридским «Реалом».

Если бы «Айнтрахт» не смазал концовку сезона и попал в Лигу чемпионов, то 25-летнему форварду не было бы смысла куда-то переходить. Но сейчас складывается ощущение, что он готов снова попробовать себя в более мощном проекте. К тому же есть отличный шанс повысить свою стоимость на предстоящем Евро-2020.

Джамал МУСИАЛА, «Бавария»



Возраст: 25 лет

Позиция: атакующий полузащитник

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Самый молодой игрок в истории «Баварии», самый молодой автор гола в истории «Баварии» в Бундеслиге, самый молодой автор гола «Баварии» в Лиге чемпионов, самый молодой игрок сборной Германии с 1954 года. Все это про Джамала Мусиалу, который по ходу сезона ворвался в основную обойму «рекордмайстеров» и получил вызов на чемпионат Европы.

Если раньше было непонятно, кто сможет заменить в «Баварии» легендарного Томаса Мюллера, то теперь этот вопрос отпал сам по себе. У Мусиалы есть все, чтобы стать ключевым игроком мюнхенцев на долгие годы. Джамал очень быстрый, умеет мгновенно принимать правильные решения, обладает прекрасным дальним ударом и не боится вообще никого.

В 25 матчах Бундеслиги Мусиала сумел отличиться 6 голами и 1 ассистом. В среднем на гол 18-летний вундеркинд тратит 140 минут. Невероятные показатели как для тинейджера.

Марвин ФРИДРИХ, «Унион»

Возраст: 25 лет

Позиция: центральный защитник

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В свое время Фридрих не сумел закрепиться в основе родного «Шальке», хоть и получал шансы в Бундеслиге. После этого Марвин потерялся где-то в дубле «Аугсбурга», а в сезоне-2017/18 неожиданно обрел себя в «Унионе».

Нынешний сезон, без сомнений, стал лучшим в карьере Фридриха. Он – один из тех немногих футболистов, кто отыграл без замен все 33 матча. Именно этот 25-летний центрбек стал ключевой фигурой в обороне «железных», которые перед последним туром сенсационно идут в зоне еврокубков. Фридрих прекрасно играет на втором этаже, что позволило ему забить 4 мяча за сезон, а также обладает хорошей первой передачей.

«Унион» – бедный клуб. Очевидно, летом они попробуют заработать на своем лучшем защитнике, которого уже хотят забрать к себе «Байер» и «Боруссия» М.

Даити КАМАДА, «Айнтрахт»

Возраст: 24 года

Позиция: атакующий полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine

Очень часто в футболе необходимо терпение, чтобы дождаться результата. «Айнтрахту» пришлось потратить три года, чтобы дождаться прорыва от Даити Камады, который перешел в команду еще летом 2017 года из «Саган Тосу». Сперва японец целый сезон просидел в резерве, а потом отлично показал себя в аренде за «Сент-Трюйден». В сезоне-2019/20 Ади Хюттер начал подпускать Камаду к основе, но тот особо ничем не впечатлил.

Нынешний сезон стал настоящим прорывом для 24-летнего японца, который с 12 голевыми передачами в активе уступает в гонке лучших ассистентов только Томасу Мюллеру. Камада блестяще исполнял стандарты, а его дриблинг и нестандартные решения неоднократно оставляли соперников не у дел.

Вряд ли стоить ожидать, что уже этим летом японец пойдет на повышение, но если он выдаст еще один такой сезон, то от покупателей не будет отбоя.

Джуд БЕЛЛИНГЕМ, «Боруссия» Д

Возраст: 17 лет

Позиция: центральный полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом Беллингему, который переходил в «Боруссию» Д из «Бирмингема», выдавали множество авансов. Юный англичанин провел прекрасный сезон в Чемпионшипе, а его 22-й номер даже вывели из обращения в «Бирмингеме». На практике же оказалось, что Джуд полностью стоит тех 23 миллионов евро, которые за него заплатили.

Беллингем – связующее звено между обороной и атакой Дортмунда. В свои 17 лет он мастерски руководит вектором атаки команды и принимает очень нестандартные решения. Также 17-летний англичанин прекрасно умеет читать игру и прерывать контратаки противников.

Особенно Джуд удивил в матчах плей-офф ЛЧ против Ман Сити, когда стал самым молодым англичанином, забившим в этом турнире. При этом еще один гол был отобран арбитрами за несуществующий фол на Эдерсоне. После тех перфомансов Беллингемом восхищалась вся Англия.

Учитывая травму Джордана Хендерсона, все идет к тому, что летом Беллингем будет в заявке Англии на Евро-2020. Ну а после ухода Санчо и Холанда он станет самым ценным активом «Боруссии» Д.

Мэттью ХОППИ, «Шальке»

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Getty Images/Global Images Ukraine

«Шальке» – худшая команда этого сезона в топ-лигах. Разве что «Дижон» во Франции был настолько же безнадежен. В такой команде невероятно сложно проявить себя с лучшей стороны. Особенно нападающему. Но Мэттью Хоппи это удалось.

С 2017 по 2019 года Хоппи занимался в американском филиале академии «Барселоны», а после этого перебрался в «Шальке». Этот сезон он начинал в качестве запасного форварда второй команды гельзенкирхенцев, но когда окончательно стало понятно, что никто из форвардов основной команды не способен забивать в принципе, тренерский штаб привлек Хоппи.

Если бы не этот американец, «Шальке» стал бы обладателем самой длинной безвыигрышной серии в истории Бундеслиги. В матче против «Хоффенхайма» Хоппи умудрился отметиться хет-триком, а команда выиграла 4:0. В недавнем победном матче с «Айнтрахтом» он тоже был очень хорош, отметившись голом и ассистом. Так что Хоппи приложил ногу к двум из трех побед «Шальке» в этом сезоне.

На фоне своих партнеров Хоппи выделялся солидной скоростью, а также постоянной нацеленностью на ворота. Но ему было тяжело, поскольку остальная команда просто стояла. Сейчас складывается ощущение, что во Вторую Бундеслигу Хоппи не отправится. Скорее всего, другие клубы Бундеслиги захотят видеть у себя этого таланта.

Максанс ЛАКРУА, «Вольфсбург»

Возраст: 21 год

Позиция: центральный защитник

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом прошлого года «Вольфсбург» нашел Лакруа в клубе второй французской лиги «Сошо», заплатив за него 5 миллионов евро. За какой-то год Лакруа прошел путь от абсолютного ноунейма до защитника, которым интересуются «Боруссия» Д и «Челси».

Защита «Вольфсбурга» – вторая лучшая в текущем сезоне Бундеслиги. Меньше, чем «волки», пропустил только «РБ Лейпциг». И в этом есть огромная заслуга Лакруа, который за счет своей физики и отличному умению читать игру зацементировал оборону команды.

Лакруа пропустил только 4 матча «Вольфсбурга» в этом сезоне, а его средний балл по версии WhoScored составляет очень высокие 7,04. Из всех игроков основы «волков» выше только лучшего бомбардира команды Воута Вегхорста и капитана Максимиалиана Арнольда.

Вряд ли «Вольфсбург» захочет продавать Лакруа перед сезоном в Лиге чемпионов. В клубе прекрасно понимают, что хорошая игра в самом престижном клубном турнире Европе может еще сильнее повысить стоимость 21-летнего француза. Так что очень рекомендую более пристально последить за этим парнем в следующей кампании.

Бо СВЕНССОН, «Майнц»

Возраст: 41 год

Позиция: главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Этот список был бы неполноценным без человека, который оставил «Майнц» в элите немецкого футбола.

Когда 41-летний датчанин возглавил «Майнц», команда шла на последнем месте (даже ниже, чем «Шальке»), набрав 6 очков в 15 матчах. Завершили сезон «карнавальщики» на 13-й позиции с 39 очками в активе. Вдумайтесь только: в последних 14 матчах команда Свенссона потерпела лишь 2 поражения. Одно из них пришлось на крайний матч со сверхмотивированной «Боруссией» Д. Фантастика просто.

Бо Свенссон до «Майнца» работал в молодежной команде «Ред Булла» из Зальцбурга, а также в «Майнце» U-19 и U-17. Так что текущий опыт – первый для него на топ-уровне.

Датский специалист перестроил «Майнц» на игру в три центральных защитника, что сразу же стало давать свои плоды. Такого порядка в обороне у «карнавальщиков» не было со времен Томаса Тухеля, а за счет мобильных флангов команда стала лучше задействовать своих таранных центрфорвардов. Идеальная адаптация.

Если «Майнц» под руководством Свенссона будет продолжать двигаться в том же направлении, то у этого специалиста есть все шансы получить работу в одном из топ-клубов страны.