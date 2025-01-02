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  4. Ищет новый клуб. Экс-партнер Миколенко оказался не нужным Аталанте
Италия
02 января 2025, 14:33 | Обновлено 02 января 2025, 15:05
256
0

Ищет новый клуб. Экс-партнер Миколенко оказался не нужным Аталанте

Бен Годфри не входит в планы «Аталанты»

02 января 2025, 14:33 | Обновлено 02 января 2025, 15:05
256
0
Ищет новый клуб. Экс-партнер Миколенко оказался не нужным Аталанте
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Годфри

Бывший партнер Виталия Миколенко, Бен Годфри, в ближайшее время может покинуть итальянскую «Аталанту».

Как отметил инсайдер Фабрицио Романо, защитник не попал в планы руководства на этот год.

Напомним, что Бен присоединился к «Аталанте» летом 2024 года. За этот период игрок отыграл пять матчей, в которых так и не отметился результативными действиями.

Ранее Годфри пересекался с украинцем Миколенко в «Эвертоне». Вместе на одном футбольном поле спортсмены провели 31 матч.

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Бен Годфри Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A Фабрицио Романо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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