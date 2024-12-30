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Бразилия
30 декабря 2024, 15:46 | Обновлено 30 декабря 2024, 15:51
196
0

«Узнал из Инстаграма». Давид Луис – об уходе с Фламенго

Стороны решили не продлевать контракт

30 декабря 2024, 15:46 | Обновлено 30 декабря 2024, 15:51
196
0
«Узнал из Инстаграма». Давид Луис – об уходе с Фламенго
IMAGO. Давид Луис

Бывший игрок ПСЖ и сборной Бразилии Давид Луис поделился, как узнал о том, что он больше не является игроком клуба «Фламенго». Футболист нашел информацию об этом в социальной сети Instagram.

«Единственное, что мне жаль, это то, что я узнал это из объявления в Instagram «Фламенго»: если бы не социальные сети, я бы не узнал, что они не хотят обновлять мой контракт. Это было не очень приятно. Это не то, чего я хотел, но от всего сердца желаю удачи «Фламенго».

Люди имеют мой личный контакт, и была бы возможность для человеческого общения, прямо от сердца к сердцу. Это было бы легко принять я взрослый, понимаю новые циклы, новые идеи. Люди будут продолжать и оставаться со мной, они просили помощи, и я помог. Это единственное негативное, что я пережил во «Фламенго», – рассказал Давид.

Защитник присоединился к «Фламенго» в 2021 году. За этот период Давид отыграл 132 поединка, в которых отличился четырьмя голами и двумя ассистами.

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Андрій Вітренко Источник: Footboom
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