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  4. Милан уволит экс-наставника Шахтера. Известно, кто его заменит
Италия
30 декабря 2024, 00:22 | Обновлено 30 декабря 2024, 00:41
742
3

Милан уволит экс-наставника Шахтера. Известно, кто его заменит

Паулу Фонсека очень близок к отставке

30 декабря 2024, 00:22 | Обновлено 30 декабря 2024, 00:41
742
3
Милан уволит экс-наставника Шахтера. Известно, кто его заменит
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

«Милан» в ближайшее время уволит главного тренера Паулу Фонсеку, сообщает Николо Скира.

Как сообщает источник, руководство итальянского клуба приняло решение об отставке наставника после ничьей с «Ромой». Вместо Фонсеки новым главным тренером станет португалец Сержиу Консейсау, который ранее возглавлял «Порту».

Паулу Фонсека возглавляет «Милан» с лета 2024 года. За это время итальянский коллектив победил в 12-ти матчах, а также сыграл вничью и проиграл по 6 раз. Ранее Фонсека работал в «Шахтере».

В Серии А «Милан», имея в своем активе 27 очков, занимает седьмое место. В Лиге чемпионов итальянский клуб набрал 12 очков и занимает 12-ю позицию.

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Паулу Фонсека Милан Рома Рим Николо Скира Сержиу Консейсау Серия A чемпионат Италии по футболу Лига чемпионов отставка назначение тренера Милан - Рома
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Oleksandr
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Дыряво с пердя🤣
Ибру тренером
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-2
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