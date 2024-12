Милан уволит экс-наставника Шахтера. Известно, кто его заменит

«Милан» в ближайшее время уволит главного тренера Паулу Фонсеку, сообщает Николо Скира.

Как сообщает источник, руководство итальянского клуба приняло решение об отставке наставника после ничьей с «Ромой». Вместо Фонсеки новым главным тренером станет португалец Сержиу Консейсау, который ранее возглавлял «Порту».

Паулу Фонсека возглавляет «Милан» с лета 2024 года. За это время итальянский коллектив победил в 12-ти матчах, а также сыграл вничью и проиграл по 6 раз. Ранее Фонсека работал в «Шахтере».

В Серии А «Милан», имея в своем активе 27 очков, занимает седьмое место. В Лиге чемпионов итальянский клуб набрал 12 очков и занимает 12-ю позицию.

