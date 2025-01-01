Трансфер вингера сборной Украины сорвался из-за Шахтера. Сколько запросили?

Вингер сборной Украины Александр Зубков был близок к трансферу в турецкий клуб «Трабзонспор».

По информации турецких СМИ, трансферные переговоры между двумя клубами завершились неудачно, хотя сам Зубков ранее согласовал детали контракта с турками. Основной причиной срыва трансфера стало то, что «Шахтер» запросил слишком большую сумму за Зубкова – 8 миллионов евро. «Трабзонспор» посчитал эту сумму завышенной и закончил переговоры.

В текущем сезоне Зубков провел 19 матчей, отметившись в них 7 голами и 6 ассистами.

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