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  4. Трансфер вингера сборной Украины сорвался из-за Шахтера. Сколько запросили?
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 22:24 |
1513
1

Трансфер вингера сборной Украины сорвался из-за Шахтера. Сколько запросили?

Большую заинтересованность к Александру Зубкову проявлял турецкий Трабзонспор

01 января 2025, 22:24 |
1513
1
Трансфер вингера сборной Украины сорвался из-за Шахтера. Сколько запросили?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер сборной Украины Александр Зубков был близок к трансферу в турецкий клуб «Трабзонспор».

По информации турецких СМИ, трансферные переговоры между двумя клубами завершились неудачно, хотя сам Зубков ранее согласовал детали контракта с турками. Основной причиной срыва трансфера стало то, что «Шахтер» запросил слишком большую сумму за Зубкова – 8 миллионов евро. «Трабзонспор» посчитал эту сумму завышенной и закончил переговоры.

В текущем сезоне Зубков провел 19 матчей, отметившись в них 7 голами и 6 ассистами.

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трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Александр Зубков трансферы УПЛ
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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tato88
там в кінці явно написано "Шахтар Донецьк з 8ма мільйонами охренілді"))
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