Трансфер вингера сборной Украины сорвался из-за Шахтера. Сколько запросили?
Большую заинтересованность к Александру Зубкову проявлял турецкий Трабзонспор
Вингер сборной Украины Александр Зубков был близок к трансферу в турецкий клуб «Трабзонспор».
По информации турецких СМИ, трансферные переговоры между двумя клубами завершились неудачно, хотя сам Зубков ранее согласовал детали контракта с турками. Основной причиной срыва трансфера стало то, что «Шахтер» запросил слишком большую сумму за Зубкова – 8 миллионов евро. «Трабзонспор» посчитал эту сумму завышенной и закончил переговоры.
В текущем сезоне Зубков провел 19 матчей, отметившись в них 7 голами и 6 ассистами.
Ранее форвард «Шахтера» посетил стадион клуба из Франции, куда его сватают
Trabzonspor’un transfer listesindeki Oleksandr Zubkov için Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in 8 Milyon Euro istediği öğrenildi. pic.twitter.com/P18Yan1bF0— 𝐊𝐞𝐦𝐢𝐤_𝐄𝐫𝐝𝐚𝐋 (@Kemik__ErdaL) January 1, 2025
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