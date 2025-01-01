Это даст 40-50 млн. Известный коуч дал прогноз на матч Галатасарай – Динамо
Вячеслав Грозный прогнозирует победу киевлян
21 января 2025 года киевское «Динамо» проведет матч 7-го тура основного этапа Лиги Европы против «Галатасарая». Об этом матче высказался известный украинский тренер Вячеслав Грозный.
«Я скажу парадоксальную вещь, но вероятно, что положительно сыграют динамовцы. Киевляне, скорее всего, перед матчем против «Галатасарая» будут в Турции проводить сборы, будут спокойно готовиться.
У них нет сейчас напряжения. У них главная цель – стать чемпионами Украины. Есть цель – играть в Лиге чемпионов, потому что это даст 40-50 млн евро.
Я думаю, что «Динамо» обыграет «Галатасарай». Они будут свежие, они не играют в чемпионате в январе. А «Галатасарай» играет, и у них будут проблемы», – сказал Грозный.
Ранее сообщалось, что игрокам «Галатасарая» в случае победы выплатят бонусы.
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Поединок начнется в 19:30
Хоча Грозний в більшості дає норм коментарі тут 101% мимо. Турки 3-4 точно закотять. А от чи забье ДК тут велике питання.